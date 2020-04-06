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Мінцифри запустило новий онлайн-курс "Кіберняні"

Кіберняні - спільний проєкт Міністерства цифрової трансформації України, компанії з кібербезпеки 10Guards, компанії Cyberlab і компанії Moneyveo
Міністерство цифрової трансформації запустило новий онлайн-курс "Кіберняні" на платформі з цифрової грамотності "Дія. Цифрова освіта".
Мінцифри запустило новий онлайн-курс "Кіберняні" Фото: з вільних джерел

Нині він доступний за посиланням, повідомляє "Укрінформ".

"З цього курсу ви дізнаєтеся, як мінімізувати ризики втрати вашої приватної, чутливої інформації. Як попередити кібератаку або кібершахрайство та як швидко відновитися після них, у випадку якщо вони все ж таки сталися. Участь у серіалі взяли експерти, для яких кібербезпека - це не тільки робота, а спосіб життя", - зазначили розробники курсу.

Кіберняні - спільний проєкт Міністерства цифрової трансформації України, компанії з кібербезпеки 10Guards, компанії Cyberlab і компанії Moneyveo.

Як повідомляв "Укрінформ", Міністерство цифрової трансформації на виконання програми діяльності КМУ, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 29 вересня 2019 року № 849, зокрема цілі "українець, який хоче мати цифрові навички, може їх вільно набути", запустило національну онлайн-платформу з цифрової грамотності "Дія. Цифрова освіта", яка доступна в мережі Інтернет за посиланням.

На онлайн-платформі кожен громадянин може безкоштовно опанувати цифрові навички за новим сучасним форматом - освітні серіали.

Нагадаємо, що в Україні презентували інформкампанію з кібербезпеки

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04 06 2020 14:51
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