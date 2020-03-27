Нацбанк про "коронавірусну кризу": Ситуація за участі МВФ є керованоюі

"Уже зараз ніхто не може заперечувати, що коронавірус став серйозним викликом для світової економіки, він дійсно змінив економічний ландшафт. Зараз ми бачимо, що ділова активність скорочується в усіх країнах, ця криза зачіпає всіх"

"Співпраця з МВФ допоможе Україні пройти цю кризу і допоможе, в принципі, протистояти цій кризі шляхом збільшення дефіциту бюджету. Ситуація за участі МВФ є керованою", - зазначив Сологуб.

Співпраця з МВФ допоможе Україні пройти "коронавірусну кризу" та протистояти їй шляхом збільшення дефіциту бюджету.

Про це на брифінгу сказав заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, зазначає "Економічна правда".

"Уже зараз ніхто не може заперечувати, що коронавірус став серйозним викликом для світової економіки, він дійсно змінив економічний ландшафт. Зараз ми бачимо, що ділова активність скорочується в усіх країнах, ця криза зачіпає всіх.

Ми бачимо, що всі країни світу вживають заходи, щоб підтримати економіку. Робити макроекономічні прогнози, коли ситуація ще не визначена, дуже важко", - зазначив Сологуб.

"Багато дій на підтримку економіки уряд України і центробанк почали робити навіть раніше, ніж інші країни. Економіка України підійшла до кризи не в найгіршому стані у порівнянні з кризою 2008 року. У НБУ є резерви, які він використовує для згладжування коливань гривні, наша фіскальна ситуація є достатньо прийнятною.

У нас малий дефіцит бюджету, співвідношення держборгу до ВВП значно знизилось. Іншими словами, Україна може собі дозволити достатньо активну макроекономічну політику щодо протидії кризі", - додав він.

"Співпраця з МВФ допоможе Україні пройти цю кризу і допоможе, в принципі, протистояти цій кризі шляхом збільшення дефіциту бюджету. Ситуація за участі МВФ є керованою", - зазначив Сологуб.

За його словами, НБУ разом із Кабміном працюють над тим, щоб "зробити макроекономічну картинку", навіть незважаючи на те, що зараз достатньо важко визначити основні параметри.

Нагадаємо, що Україні необхідно прийняти "антиколомойський" закон і запустити ринок землі