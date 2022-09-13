Нацбанк профінансував бюджет ще на 15 млрд грн

Станом на 12 вересня портфель ОВДП НБУ становив 604,57 млрд грн, а станом на 13 вересня досягнув 619,57 млрд грн

Національний банк провів емісію додаткових 15 млрд грн шляхом викупу державних облігацій.

Про це свідчать дані НБУ

Так, станом на 12 вересня портфель ОВДП НБУ становив 604,57 млрд грн, а станом на 13 вересня досягнув 619,57 млрд грн - це свідчить про викуп регулятором держоблігацій у вівторок на суму 15 млрд грн.

Таким чином, загальна сума фінансування бюджету у вересні становить +30 млрд, а з початку війни вже 315 млрд грн.