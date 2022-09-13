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Нацбанк профінансував бюджет ще на 15 млрд грн

Ольга
Матарикіна
Станом на 12 вересня портфель ОВДП НБУ становив 604,57 млрд грн, а станом на 13 вересня досягнув 619,57 млрд грн
Нацбанк профінансував бюджет ще на 15 млрд грн Фото: НБУ
Національний банк провів емісію додаткових 15 млрд грн шляхом викупу державних облігацій.
 
Про це свідчать дані НБУ.
 
Так, станом на 12 вересня портфель ОВДП НБУ становив 604,57 млрд грн, а станом на 13 вересня досягнув 619,57 млрд грн - це свідчить про викуп регулятором держоблігацій у вівторок на суму 15 млрд грн.
 
Таким чином, загальна сума фінансування бюджету у вересні становить +30 млрд, а з початку війни вже 315 млрд грн.
 
Як повідомлялося раніше, наприківці липня 2022 року НБУ провів емісію додаткових 15 млрд грн шляхом викупу державних облігацій. 
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13 09 2022 13:55
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