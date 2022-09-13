НОВИНИСтаном на 12 вересня портфель ОВДП НБУ становив 604,57 млрд грн, а станом на 13 вересня досягнув 619,57 млрд грнПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нацбанк профінансував бюджет ще на 15 млрд грн
Фото: НБУ
Національний банк провів емісію додаткових 15 млрд грн шляхом викупу державних облігацій.
Про це свідчать дані НБУ.
Так, станом на 12 вересня портфель ОВДП НБУ становив 604,57 млрд грн, а станом на 13 вересня досягнув 619,57 млрд грн - це свідчить про викуп регулятором держоблігацій у вівторок на суму 15 млрд грн.
Таким чином, загальна сума фінансування бюджету у вересні становить +30 млрд, а з початку війни вже 315 млрд грн.
Як повідомлялося раніше, наприківці липня 2022 року НБУ провів емісію додаткових 15 млрд грн шляхом викупу державних облігацій.
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13 09 2022 13:55 МЕДІА
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