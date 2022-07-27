НБУ "надрукував" 240 мільярдів від початку повномасштабної війни
Про це йдеться в даних НБУ, перша заступниця голова регулятора Катерина Рожкова в ході дискусії "Чи буде новий банкопад", організованої CASE Україна за підтримки Економічної правди.
Так, на 27 липня портфель ОВДП Національного банку становить 543,61 млрд грн. За даними регулятора, додаткова емісія обсягом 15 млрд грн була проведена у пʼятницю, 22 липня.
Зауважимо, що після підвищенням Нацбанком облікової ставки до 25%, Мінфін змінив ставки, за якими регулятор купує державні облігації. Так, замість фіксованих на той час 11% річних, дохідність для НБУ "відпустили". Така ставка змінюватиметься впродовж терміну виплат за ОВДП перед Нацбанком. Наприклад, якщо купонний період - 3 місяці, на початок яких облікова ставка становить 25%, а на кінець - 15%, Мінфін платитиме середню між ними ставку.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО На Одещині судновласник заплатив ₴65 мільйонів за викид у море пальмової олії
- ФОТО Вінницьке підприємство розпочало експортувати до Франції діжонську гірчицю
- ФОТО Україні треба $5 мільярдів щомісяця: як наповнювався бюджет з 24 лютого