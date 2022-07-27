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НБУ "надрукував" 240 мільярдів від початку повномасштабної війни

На 27 липня портфель ОВДП Національного банку становить 543,61 млрд грн.
Національний банк провів емісію додаткових 15 млрд грн шляхом викупу державних облігацій, таким чином з 24 лютого регулятор "надрукував" 240 млрд грн.
НБУ "надрукував" 240 мільярдів від початку повномасштабної війни Фото: з вільних джерел

Про це йдеться в даних НБУ, перша заступниця голова регулятора Катерина Рожкова в ході дискусії "Чи буде новий банкопад", організованої CASE Україна за підтримки Економічної правди.

Так, на 27 липня портфель ОВДП Національного банку становить 543,61 млрд грн. За даними регулятора, додаткова емісія обсягом 15 млрд грн була проведена у пʼятницю, 22 липня.

Зауважимо, що після підвищенням Нацбанком облікової ставки до 25%, Мінфін змінив ставки, за якими регулятор купує державні облігації. Так, замість фіксованих на той час 11% річних, дохідність для НБУ "відпустили". Така ставка змінюватиметься впродовж терміну виплат за ОВДП перед Нацбанком. Наприклад, якщо купонний період - 3 місяці, на початок яких облікова ставка становить 25%, а на кінець - 15%, Мінфін платитиме середню між ними ставку. 

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27 07 2022 16:38
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