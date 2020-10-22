Нацбанк прогнозує зростання ВВП у наступні роки на рівні 4%

Скорочення економіки за підсумками року є наслідком насамперед складного для бізнесу другого кварталу, в якому застосовувалися найжорсткіші карантинні обмеження

Національний банк прогнозує падіння ВВП на кінець року на рівні 6%, однак у наступні роки в Україні очікується зростання економіки на рівні 4%.

Про це на брифінгу сказав голова Національного банку Кирило Шевченко, повідомляє кореспондент "Укрінформу".

"Українська економіка скоротиться на 6% у 2020 році, однак у наступні роки повернеться до зростання на рівні близько 4%", - сказав Шевченко.

За його словами, скорочення економіки за підсумками року є наслідком насамперед складного для бізнесу другого кварталу, в якому застосовувалися найжорсткіші карантинні обмеження. Водночас ділова активність помітно пожвавилася в умовах поступового пом’якшення обмежень. Відновлення споживчого та інвестиційного попиту в другому півріччі компенсуватимуть гірший урожай аграрного сектору та менший фіскальний імпульс.

Основним драйвером зростання ВВП на рівні 4% у 2021-2022 рр. залишатиметься приватне споживання. Економічне зростання підтримають фіскальні стимули, м’яка монетарна політика та відновлення зовнішнього попиту. Важливою передумовою такого сценарію є відсутність у майбутньому жорстких карантинних обмежень як в Україні, так і у світі.

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