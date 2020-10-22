Нацбанк прогнозує зростання ВВП у наступні роки на рівні 4%
Про це на брифінгу сказав голова Національного банку Кирило Шевченко, повідомляє кореспондент "Укрінформу".
"Українська економіка скоротиться на 6% у 2020 році, однак у наступні роки повернеться до зростання на рівні близько 4%", - сказав Шевченко.
За його словами, скорочення економіки за підсумками року є наслідком насамперед складного для бізнесу другого кварталу, в якому застосовувалися найжорсткіші карантинні обмеження. Водночас ділова активність помітно пожвавилася в умовах поступового пом’якшення обмежень. Відновлення споживчого та інвестиційного попиту в другому півріччі компенсуватимуть гірший урожай аграрного сектору та менший фіскальний імпульс.
Основним драйвером зростання ВВП на рівні 4% у 2021-2022 рр. залишатиметься приватне споживання. Економічне зростання підтримають фіскальні стимули, м’яка монетарна політика та відновлення зовнішнього попиту. Важливою передумовою такого сценарію є відсутність у майбутньому жорстких карантинних обмежень як в Україні, так і у світі.
Читайте також: Падіння у базових галузях економіки України уповільнилося майже у два рази
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Імпорт товарів в Україну все ще перевищує експорт попри карантин та кризу
- ВІДЕО Україна планує отримати близько $2 мільярдів за транзит газу з РФ — Коболєв
- ВІДЕО Новий лот: Мін'юст виставить на продаж Львівську виправну колонію №48
- Бізнеси із "зеленими" серцями: чотири корпорації, рухомі екомісіями
- Чому курс гривні повзе вниз і яким він буде наприкінці року