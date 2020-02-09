Падіння у базових галузях економіки України уповільнилося майже у два рази
Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку (серпень 2020 року), передає РБК - Україна.
Як зазначається в огляді, активне відновлення споживчого попиту на тлі зростання доходів населення та поліпшення споживчих настроїв зумовило прискорення зростання роздрібної торгівлі (до 8,5% р/р). Додаткову підтримку роздрібній торгівлі, а також харчовій промисловості надавала переорієнтація на внутрішній туризм на тлі збереження обмежень на закордонні подорожі.
"Натомість інвестиційний попит залишався слабким, що стримувало виробництво інвестиційних промислових товарів, зокрема продукції машинобудування", - йдеться в документі.
Втім, у цілому спад у промисловості сповільнився (до 4,2% р/р) за рахунок поліпшення показників добувної промисловості та енергетики. Надолуження темпів збирання врожаю та краща врожайність ранніх зернових порівняно зі стартом збору врожаю зумовило уповільнення спаду у сільському господарстві (до 5,8% р/р). Обсяги будівництва скоротилися (на 1,1% р/р) через подальше поглиблення спаду житлового будівництва, зазначили в НБУ.
Нагадаємо, що макроекономічна ситуація в Україні станом на серпень залишається стабільною, проте слід невідкладно вжити заходів для відновлення економічного зростання.
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