В Україні слід невідкладно вжити заходів для відновлення економічного зростання - НБУ

Він послався на те, що, за розрахунками Держстату, зниження реального ВВП у кварталі 2020 року становило 11,4% до відповідного кварталу торік та було найглибшим за останні 5 років

Макроекономічна ситуація в Україні станом на серпень залишається стабільною, проте слід невідкладно вжити заходів для відновлення економічного зростання.

Як передає "Укрінформ", про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав голова Ради Національного банку Богдан Данилишин.

"В останній місяць літа 2020 року макроекономічна ситуація в Україні залишається стабільною, проте свідчить про наявність ризиків укорінення негативних тенденцій економічного розвитку, які спостерігаються впродовж останнього року. Це не залишає часу на тривалі роздуми та вимагає вжиття невідкладних заходів для прискореного відновлення економічної активності в країні", - зазначив Данилишин.

Він послався на те, що, за розрахунками Держстату, зниження реального ВВП у кварталі 2020 року становило 11,4% до відповідного кварталу торік та було найглибшим за останні 5 років.

Результатом низької економічної активності стало зростання кількості безробітних за останній рік у 1,8 раза, зниження прибутку великих та середніх підприємств у першому півріччі 2020 року на 10,1% (262,4 млрд грн) та зростання збитків більш як учетверо – до 233,2 млрд грн. У результаті сукупний фінансовий результат великих та середніх підприємств в Україні у першому півріччі становив лише 29,2 млрд грн (або менше 1 млрд євро), що є майже на порядок менше, ніж за результатами аналогічного періоду 2019 року.

"Ситуація на зовнішніх ринках залишається сприятливою для України. У серпні 2020 року ціни на залізну руду були на третину вищі, ніж в аналогічний період минулого року, ціни на пшеницю - на чверть вищими. Ціни на сталь та кукурудзу за рік майже не змінилися. Водночас ціни на нафту та природній газ, чистим імпортером яких є Україна, за рік знизилися на 20-30%. Це обумовлює сприятливі умови зовнішньої торгівлі для України", - вважає Данилишин.

Свідченням цього, на думку голови Ради Національного банку, є позитивне сальдо торгівлі товарами і послугами: +163 млн дол. у січні-червні 2020 року порівняно з -4,8 млрд дол. у першому півріччі 2019 року.

Нагадаємо, що Moody's очікує падіння ВВП країн G20 у 2020 році на 4,6% і зростання на 5,3% у наступному