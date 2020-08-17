Нацбанк розраховує цьогоріч отримати другий транш МВФ
Як передає "Укрінформ", про це в інтерв'ю РБК сказав голова Національного банку Кирило Шевченко.
"На даний момент наш свіжий макропрогноз побудований на припущенні, що другому траншу в цьому році бути. Разом з урядом ми сфокусувалися на виконанні положень Меморандуму.
Я вважаю, що на даний час ми успішно рухаємося по виконанню положень Меморандуму, зокрема структурних маяків", - сказав Шевченко.
За його словами, нині Нацбанк знаходиться в постійному діалозі як з МВФ, так і з іншими міжнародними партнерами.
"Вважаю, що продовження позитивної динаміки співпраці стане запорукою для отримання наступних траншів протягом поточного року", - сказав Шевченко.
Нагадаємо, що МВФ моніторить поліпшення в Україні корпоративного управління в рамках програми stand by
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