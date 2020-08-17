Нацбанк розраховує цьогоріч отримати другий транш МВФ

"Я вважаю, що на даний час ми успішно рухаємося по виконанню положень Меморандуму, зокрема структурних маяків"

Національний банк розраховує до кінця 2020 року отримати другий транш від Міжнародного валютного фонду.

Як передає "Укрінформ", про це в інтерв'ю РБК сказав голова Національного банку Кирило Шевченко.

"На даний момент наш свіжий макропрогноз побудований на припущенні, що другому траншу в цьому році бути. Разом з урядом ми сфокусувалися на виконанні положень Меморандуму.

Я вважаю, що на даний час ми успішно рухаємося по виконанню положень Меморандуму, зокрема структурних маяків", - сказав Шевченко.

За його словами, нині Нацбанк знаходиться в постійному діалозі як з МВФ, так і з іншими міжнародними партнерами.

"Вважаю, що продовження позитивної динаміки співпраці стане запорукою для отримання наступних траншів протягом поточного року", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, що МВФ моніторить поліпшення в Україні корпоративного управління в рамках програми stand by