Центральний банк Швейцарії здійснив найбільше підвищення процентної ставки в історії

На фоні енергетичної кризи в Європі, вперше за вісім років Швейцарський національний банк підвищив процентні ставки на 75 базисних пунктів до 0,5%. Результатом стане підвищення вартості позик, які раніше були нульовими.

Про це пише Bloomberg.

Підвищення офіційними особами на чолі з Томасом Джорданом ключової ставки Швейцарії до 0,5% стало їх найбільш радикальним кроком за останні два десятиліття. Цей крок збігся із середніми прогнозами економістів.

Оскільки офіційні особи не стали підвищувати ставку ще більше – на 100 базисних пунктів, швейцарський франк впав на 1,3% щодо євро до 96,28 сантимів.

При цьому, політики заявили, що не можуть виключити подальше підвищення ставок, і заявили, що готові проводити інтервенції на валютних ринках, якщо це буде необхідно.

Рішення завершує десятирічний експеримент Європи з негативною вартістю позик. У всьому світі єдиним центральним банком, який має негативну політику, зараз є Банк Японії, який раніше в четвер тримав свій показник на рівні -0,1%.

Щоб допомогти фінустановам пристосуватися до виходу з негативних ставок, швейцарський регулятор вводить систему компенсацій.

З іншого боку, підвищення ставок центробанком Швейцарії є черговим кроком місцевої влади у боротьбі з інфляцією. Адже партнери по Єврозоні і не тільки, також підвищили ставки. Близько половини з них, як мінімум на 75 базисних пунктів за один раз, а Федеральна резервна система США зробила це у середу вже втрете.

Політики в Цюріху намагаються стримати інфляцію, яка перевищує 3%, але залишається незначною порівняно з сусідніми країнами. Економіка Швейцарії давно стала більш стійкою. Експерти вважають, що вона продовжуватиме зростати до кінця наступного року, тоді як по трьом найбільшим економікам Єврозони прогнозується уповільнення.

У нових економічних прогнозах, представлених у четвер, Центробанк Швейцарії знизив свій прогноз зростання цього року приблизно до 2% з приблизно 2,5%, передбачених у червні. Зараз очікується, що інфляція становитиме в середньому 3% у 2022 році, а потім сповільниться до 2,4% наступного року та 1,7% у 2024 році.

Однією з причин нижчого рівня інфляції є сильна валюта Швейцарії. З початку 2021 року франк подорожчав по відношенню до євро, і в останні місяці він порушив паритет з цією валютою. Це робить експорт швейцарських компаній до ЄС дорожчим, але обмежує імпортну інфляцію.

Наступне рішення щодо ставок буде прийнято 15 грудня. На відміну від ЄЦБ, центральний банк Швейцарії збирається лише раз на квартал.

Нагадаємо, раніше Рада Європейського центрального банку вирішила вперше в історії підвищити три ключові процентні ставки на 75 базисних пунктів.

Раніше повідомлялось, що долар підскочив до нового максимуму за два десятиліття, а азіатські фондові біржі досягли дворічного мінімуму після того, як ФРС США різко підвищила процентні ставки США та запланувала їх підвищення далі, щоб приборкати інфляцію.