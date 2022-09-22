Долар зростає, акції падають, ФРС відзначає нові стрибки

Долар підскочив до нового максимуму за два десятиліття, а азіатські фондові біржі досягли дворічного мінімуму після того, як ФРС США різко підвищила процентні ставки США та запланувала їх підвищення далі, щоб приборкати інфляцію.

Медіана прогнозу офіційних осіб ФРС, згідно з якою ставки в США становлять 4,4% на кінець року та залишаються високими в 2023 році, налякала навіть агресивні ставки та валютні ринки та швидко зняла полегшення від того, що підвищення в середу не було більшим.

Індекс долара, який вимірює відношення долара до кошика цінних паперів, продовжив зростання в середу до нового 20-річного максимуму на рівні 111,72 під час Азійської сесії.

Євро впав до 20-річного мінімуму в 0,9807 долара, реагуючи на часткову мобілізацію в Росії для війни проти України. Єна ненадовго досягла 24-річного мінімуму, коли японські політики одностайно залишилися за надпростими налаштуваннями, як і очікувалося.

Золото подешевшало на 1%. Фунт стерлінгів, австралійський курс, ківі, канадський долар, долар Сінг і юань досягли визначних мінімумів. Ф'ючерси S&P 500 впали на 0,6%, а європейські ф'ючерси впали на 2%.

"ФРС не збирається зупинятися найближчим часом, і буде тривалий період обмежувальної монетарної політики принаймні протягом наступного року або близько того", — сказала головний інвестиційний директор компанії JB Were у Сіднеї Саллі Олд.

Найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії (.MIAPJ0000PUS) впав на 1,4% до мінімуму з травня 2020 року. Японський Nikkei (.N225) впав на 0,8% і досяг двомісячного мінімуму.

Крива дохідності в США поглибила свою інверсію, оскільки інвестори оцінили шанси на "м’яке" економічне приземлення та підготувалися до збитків для довгострокового зростання.

Дворічна прибутковість зросла до 4,1320% в Азії, тоді як 10-річна прибутковість трималася на рівні 3,5416%.

"Шанси м'якої посадки, ймовірно, зменшаться до тієї міри, що політика повинна бути більш обмежувальною або обмежувальною на довший термін", – сказав журналістам голова ФРС Джером Пауелл після оголошення про підвищення ставок.

Австралійський і новозеландський долари впали до мінімуму з середини 2020 року, причому австралійський долар у четвер впав на 0,7% до 0,6586 долара, а курс ківі впав на 0,6% до 0,5816 долара.

Між зростаючими геополітичними ризиками щодо України та яструбиною Федеральною резервною системою, долар США постійно шалений", – прокоментував валютний стратег Елвін Тан з RBC Capital Markets у Сінгапурі.

Федеральна резервна система (ФРС) — центральна банківська система США. Створена у 1913 р. Актом про Федеральний резерв (англ. Federal Reserve Act), ФРС є структурою, що поєднує державні та приватні компоненти.