Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Нацбанк зберіг облікову ставку 6%

Протягом 2020 року облікова ставка скоротилася з 13,5% річних до 6% річних
Правління Національного банку України (НБУ) вп'яте, з червня 2020 року, зберегло облікову ставку на рівні 6% і наголосило на готовності підвищувати її для приведення інфляції до цілі.
Нацбанк зберіг облікову ставку 6% Фото: з вільних джерел

Як повідомляється на сайті центробанку в четвер, НБУ бере до уваги погіршення інфляційних очікувань наприкінці минулого року, а також посилення фундаментального тиску на ціни з боку споживчого попиту, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Якщо вплив цих факторів посилюватиметься та не буде компенсований іншими факторами, зокрема суттєвим припливом капіталу, Національний банк підвищить облікову ставку. Це дасть змогу стримати прискорення інфляції в 2021 році та повернути її до цілі в 5% у 2022 році", - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, НБУ з 31 січня 2020 року знизив облікову ставку з 13,5% до 11% річних, з 13 березня - до 10% річних, а з 24 квітня - до 8% річних. Після цього з 12 червня правління регулятора знизило показник ще на 2 процентних пункти - до 6% річних, а на наступних чотирьох засіданнях у липні, вересні, жовтні та грудні зберегло його на цьому рівні.

Нагадаємо, що НБУ може опускати облікову ставку нижче нейтрального рівноважного рівня за інфляції нижче цільової

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 01 2021 15:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Українські стартапи, які вразили: рейтинг 2020

Українські стартапи, які вразили: рейтинг 2020

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.