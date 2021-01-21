Нацбанк зберіг облікову ставку 6%

Правління Національного банку України (НБУ) вп'яте, з червня 2020 року, зберегло облікову ставку на рівні 6% і наголосило на готовності підвищувати її для приведення інфляції до цілі.

Як повідомляється на сайті центробанку в четвер, НБУ бере до уваги погіршення інфляційних очікувань наприкінці минулого року, а також посилення фундаментального тиску на ціни з боку споживчого попиту, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Якщо вплив цих факторів посилюватиметься та не буде компенсований іншими факторами, зокрема суттєвим припливом капіталу, Національний банк підвищить облікову ставку. Це дасть змогу стримати прискорення інфляції в 2021 році та повернути її до цілі в 5% у 2022 році", - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, НБУ з 31 січня 2020 року знизив облікову ставку з 13,5% до 11% річних, з 13 березня - до 10% річних, а з 24 квітня - до 8% річних. Після цього з 12 червня правління регулятора знизило показник ще на 2 процентних пункти - до 6% річних, а на наступних чотирьох засіданнях у липні, вересні, жовтні та грудні зберегло його на цьому рівні.

Нагадаємо, що НБУ може опускати облікову ставку нижче нейтрального рівноважного рівня за інфляції нижче цільової