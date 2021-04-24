Нацбанк зменшує термін зберігання готівки на карантині до 5 днів

Ще на початку пандемії у 2020 році Національний банк упровадив довготривалу витримку готівки на карантині, щоб максимально убезпечити українців від мінімальної ймовірності поширення коронавірусу через готівку

Національний банк України зменшує термін зберігання на карантині готівки, прийнятої від банків з обігу, з 14 до 5 днів.

Таке рішення Національний банк ухвалив, керуючись рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я України, повідомляє "Укрінформ".

Зокрема, згідно з оновленими інструкціями Центру контролю та профілактики захворювань від 5 квітня 2021 року основний шлях зараження людей коронавірусом SARS-CoV-2 - це вплив крапель дихання, що несуть інфекційний вірус. Ризик зараження людей через контакт із забрудненими поверхнями або предметами, зокрема готівкою, як правило, вважається низьким. Водночас п’ятиденний термін значно перевищує період виживання коронавірусу на поверхнях (від кількох годин до трьох діб).

У Нацбанку зазначають, що чимало країн взагалі не запроваджували обсервацію для готівки. Це, зокрема, Німеччина, Люксембург, Канада, Японія, Великобританія, ПАР, Мексика, Чилі, Сінгапур.

Ще на початку пандемії у 2020 році Національний банк упровадив довготривалу витримку готівки на карантині, щоб максимально убезпечити українців від мінімальної ймовірності поширення коронавірусу через готівку. Банкноти та монети, які надходять до Національного банку з обігу, одразу відправляються в окреме сховище на карантин. Упродовж року цей карантин тривав щонайменше 14 днів.

Відтепер термін перебування готівки в окремому сховищі на карантині скорочується до 5 днів. Після п'ятиденного карантину здійснюватиметься автоматизоване оброблення банкнот за допомогою спеціалізованих високошвидкісних машин. Банкноти, придатні для повернення в обіг, упаковуватимуться в пачки та термоусадкову плівку. На цьому етапі пачки банкнот у термоусадковій печі піддаються температурному шоку (160 градусів за Цельсієм), що теж сприятиме боротьбі з вірусом і мінімізації ризику зараження.

Для Національного банку безпека українців в умовах поширення коронавірусу - одне з важливих завдань. Регулятор закликає громадян замислитися про доцільність візитів до відділень банків та інших фінансових компаній. Адже саме відвідування людних місць сьогодні наражає кожного з нас на високий ризик зараження.

Натомість Національний банк рекомендує: користуватися онлайн-каналами банківського обслуговування, зокрема мобільними застосунками, за потреби здійснення розрахунків - робити їх безготівково або платити за товари та послуги безконтактно.

Нагадаємо, що в Україні у січні-вересні 2020 року кожна дев’ята операція у роs-терміналах здійснювалася за допомогою смартфонів та інших гаджетів.