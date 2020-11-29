В Україні кожна дев’ята платіжна операція цьогоріч здійснювалася за допомогою гаджетів

Цьогоріч за три квартали у такий спосіб було витрачено майже 70 млрд гривень

В Україні у січні-вересні 2020 року кожна дев’ята операція у роs-терміналах здійснювалася за допомогою смартфонів та інших гаджетів.

Як передає Укрінформ, про це розповів заступник голови Національного банку Олексій Шабан, повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбуці.

Фото Укрінформ

"Смартфони увійшли у наше життя та змінили його назавжди – у 2020 році в Україні кожна дев’ята операція у роs-терміналах здійснювалася за допомогою смартфонів та інших гаджетів. Цьогоріч за три квартали у такий спосіб було витрачено майже 70 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Також у 2020 році кожна третя безготівкова операція з платіжною карткою здійснювалася в інтернеті. Це понад 455 млрд гривень (за січень-вересень цього року).

За словами заступника голови Національного банку, перепоною активнішому розвитку залишається застаріле законодавство. Саме тому Національний банк передав до Верховної Ради законопроєкт про платіжні послуги, який зареєстровано під номером 4364. Документ створить передумови для кардинальних змін платіжного ландшафту в Україні.

"Банки повинні будуть відкрити свої API для інших надавачів платіжних послуг. Іншими словами, надати можливість підключатися до інтерфейсів банківських сервісів, обмінюватися з ними даними, кожному учаснику ринку, який надає платіжні послуги і має на це дозвіл регулятора", - зазначають у НБУ.

На думку Нацбанку, окрім відкритого банкінгу цей законопроєкт принесе платіжному ринку й інші можливості та перспективи для розвитку: розшириться перелік платіжних послуг, з'являться нові типи учасників ринку, наприклад, надавачі послуги з надання відомостей з рахунків. Нові учасники ринку зможуть вибрати одну платіжну послугу і сконцентруватися на розробці крутих сервісів саме для неї, також суттєво переглянута роль небанківських надавачів платіжних на платіжному ринку. Завдяки майбутнім змінам ринок трансформується і участь у платіжних системах від надавачів платіжних послуг не вимагатиметься. У небанківських надавачів платіжних послуг з'явиться можливість відкривати платіжні рахунки.

Ключовою ж перевагою нового регулювання платіжного ринку є те, що фінтех-компанії зможуть налагодити взаємовигідну співпрацю з банками та отримати більше можливостей для розвитку бізнесу.

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