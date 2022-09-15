Нацбанком не передбачено "друк" гривні у бюджеті-2023 року

Бюджетом на 2023 рік не передбачене пряме фінансування потреб уряду Національним банком шляхом викуп облігацій внутрішньої держпозики.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в етері мелемаратону, повідомляє "Економічна правда".

"Така опція є. Але якщо ми зможемо гарантовано отримати 38 млрд дол від наших партнерів, зловживати гіперінфляцію та іншими чинниками, залазити в кишені українців через викуп облігацій Нацбанком, через інші ризики – девальвації та гіперінфляції – ми не будемо", – сказав він.

При цьому, зауважив міністр, така опція існує. "Цього року ми нею користуємося, тому що складна ситуація. Звичайно, будемо дивитися, як ми зможемо обійтися без цього", – додав Марченко.