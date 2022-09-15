БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИБюджетом на 2023 рік не передбачене пряме фінансування потреб уряду Національним банком шляхом викуп облігацій внутрішньої держпозики.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нацбанком не передбачено "друк" гривні у бюджеті-2023 року
Фото: rian.com.ua
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в етері мелемаратону, повідомляє "Економічна правда".
"Така опція є. Але якщо ми зможемо гарантовано отримати 38 млрд дол від наших партнерів, зловживати гіперінфляцію та іншими чинниками, залазити в кишені українців через викуп облігацій Нацбанком, через інші ризики – девальвації та гіперінфляції – ми не будемо", – сказав він.
При цьому, зауважив міністр, така опція існує. "Цього року ми нею користуємося, тому що складна ситуація. Звичайно, будемо дивитися, як ми зможемо обійтися без цього", – додав Марченко.
Нагадаємо, що 13 вересня Кабінет міністрів схвалив проєкт бюджету України на 2023 рік, тепер він направляється на розгляд Верховної Ради.
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