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Проєкт бюджету на 2023 рік схвалив Кабмін

Кабінет міністрів схвалив проєкт бюджету України на 2023 рік, тепер він направляється на розгляд Верховної Ради.
Проєкт бюджету на 2023 рік схвалив Кабмін Фото: https://www.facebook.com/photo.php
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко у Facebook.
 
"Держбюджет-2023 – це бюджет країни, яка стане сильнішою, зміцнить свою обороноздатність, зможе відбудовуватися після завданої шкоди через російську збройну агресію, а також дбати про тих громадян, які цього потребують", – написав Марченко.
 

Він зазначив, що Держбюджет-2023 – це бюджет країни, яка стане сильнішою, зміцнить свою обороноздатність, зможе відбудовуватися після завданої шкоди через російську збройну агресію, а також дбати про тих громадян, які цього потребують.
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13 09 2022 19:52
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