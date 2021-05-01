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Нацгвардія України починає розробку доктрини за принципами НАТО

У розробці доктрини допомагатимуть колеги з США і Канади
У Національній гвардії України починають роботу над доктриною, сумісною з концепціями НАТО.
Нацгвардія України починає розробку доктрини за принципами НАТО Фото: Апостроф / Олександр Гончаров

Один з американських радників Гарі Квош зазначив, що наразі у Нацгвардії є низка документів, які визначають її діяльність, є Концепція і є планування на різних рівнях, але немає доктрини, яка застосовується у військових структурах країн-членів НАТО, повідомляє "Громадське".

З його слів, доктрина "визначає роль і місце органів військового управління, командирів усіх рівнів, порядок і принципи взаємодії всередині структури на стратегічному, оперативному і тактичному рівнях щодо організації виконання повсякденних завдань та забезпечення підготовки до виконання завдань у майбутньому".

"Важливо, щоб доктрина Національної гвардії України не суперечила національним нормативним документам з питань оборони та безпеки й була сумісною з доктринами країн-партнерів", - додав Квош.

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05 01 2021 11:32
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