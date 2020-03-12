Україна готова збільшити національний внесок в операції під проводом НАТО - Таран

Збройні сили України (ЗСУ) готові збільшити національні внески в операції НАТО та залучатися до планування операцій Альянсу з врегулювання криз на ранніх етапах, заявив міністр оборони України Андрій Таран під час брифінгу для послів, військових аташе країн НАТО та представників офісу НАТО в Україні.

Як повідомляється на сайті українського оборонного відомства, міністр наголосив, що Україна розвиває практичне співробітництво в рамках Програми розширених можливостей НАТО (EOP), прагне збільшити свій внесок у діяльність НАТО та досягти максимального рівня сумісності, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Приєднавшись до Програми розширених можливостей НАТО, прагнемо розширити горизонти нашого партнерства з НАТО, усвідомлюючи, що це "вулиця з двостороннім рухом": маємо кращі можливості, але водночас і зобов’язання для досягнення спільних цілей", - зазначив Таран.

Він нагадав, що Україна першою серед країн-партнерів НАТО приєдналися до Сил реагування НАТО (NRF), а ще з 2010 року підрозділи ЗСУ чергують у Силах реагування НАТО. Україна вже задекларувала оперативно-тактичну групу спеціального призначення та один транспортний літак Іл-76 у NRF-2021.

Міністр оборони також запевнив, що навіть в умовах російської агресії Україна є і буде надійним партнером Альянсу, який бере участь в операціях під проводом НАТО в Косово та Афганістані. Спільно з Міністерством закордонних справ України оборонне відомство вживає заходів для направлення у 2021 році двох представників ЗС України до місії НАТО в Іраку.

Наступного року Військово-Морські сили України також планують приєднатися до операції "Морський охоронець" у Середземному морі двома патрульними катерами типу Island, а у 2023 році залучити до участі в операції фрегат "Гетьман Сагайдачний", йдеться в повідомленні.

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