Україна може отримати план дій щодо членства в НАТО у 2023 році
Про це заявила "Європейській правді" Альона Гетьманчук, директорка центру "Нова Європа".
"Я думаю, що нам варто було б орієнтуватися на отримання ПДЧ в 2023 році. Це закінчиться перший період участі України в Програмі розширених можливостей НАТО, буде здійснена певна оцінка", - сказала вона.
"Якщо ми зможемо продемонструвати, що цей статус ми використовуємо ефективно, якщо до того часу ми імплементуємо хоча б одну-дві річні національні програми ефективно, ми покажемо що дійсно є бажання імплементувати не лише на рівні декларацій оголошувати, то це абсолютно реально в 2023 році" - пояснила Гетьманчук.
За її словами, також потрібно випрацювати грамотну комунікацію з тими країнами, які наразі не хочуть і чути про ПДЧ для України, щоб вони захотіли обговорювати це питання.
Як повідомлялося, Північно-Атлантичний альянс всерйоз вивчає можливість запросити Грузію до виконання Плану дій щодо членства, в той час як щодо України така можливість зараз навіть не дискутується.
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