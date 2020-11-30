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Україна може отримати план дій щодо членства в НАТО у 2023 році

Потрібно випрацювати грамотну комунікацію з тими країнами, які наразі не хочуть і чути про ПДЧ для України, щоб вони захотіли обговорювати це питання
Україна може розраховувати на отримання Плану дій щодо членства в НАТО у 2023 році, але для цього потрібно виконати кілька умов.
Україна може отримати план дій щодо членства в НАТО у 2023 році Фото: google.com

Про це заявила "Європейській правді" Альона Гетьманчук, директорка центру "Нова Європа".

"Я думаю, що нам варто було б орієнтуватися на отримання ПДЧ в 2023 році. Це закінчиться перший період участі України в Програмі розширених можливостей НАТО, буде здійснена певна оцінка", - сказала вона.

"Якщо ми зможемо продемонструвати, що цей статус ми використовуємо ефективно, якщо до того часу ми імплементуємо хоча б одну-дві річні національні програми ефективно, ми покажемо що дійсно є бажання імплементувати  не лише на рівні декларацій оголошувати, то це абсолютно реально в 2023 році" - пояснила Гетьманчук.

За її словами, також потрібно випрацювати грамотну комунікацію з тими країнами, які наразі не хочуть і чути про ПДЧ для України, щоб вони захотіли обговорювати це питання.

Як повідомлялося, Північно-Атлантичний альянс всерйоз вивчає можливість запросити Грузію до виконання Плану дій щодо членства, в той час як щодо України така можливість зараз навіть не дискутується.

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30 11 2020 10:35
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