У Німеччині створять космічний центр НАТО
Про це заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на "Politico".
"Деякі країни, в тому числі Росія і Китай, розробляють протисупутникові системи, які можуть засліплювати, виводити з ладу або збивати супутники і створювати небезпечні уламки на орбіті", - сказав Столтенберг в заяві, розісланій електронною поштою.
"Ми повинні краще розуміти проблеми в космосі і нашу здатність їх вирішувати", - додав він.
За його словами, передбачається, що створення центру на авіабазі Рамштайн в Німеччині буде погоджено в ході зустрічі міністрів оборони НАТО, яка розпочнеться в четвер.
Цей крок НАТО підкреслює підвищену увагу до позаземних загроз. В кінці минулого року НАТО вирішив зробити космос однією зі сфер своєї військової діяльності поряд з повітряною, морською, наземною і кібернетичною.
Такі країни, як США і Франція, вже виклали свої власні плани зі створення програм військового космічного командування.
"Цей (центр в Рамштайні) буде координаційним центром для забезпечення космічної підтримки операцій НАТО, обміну інформацією і координації нашої діяльності", - сказав Столтенберг.
Близько половини з приблизно 2000 супутників, які зараз обертаються навколо Землі, належать країнам НАТО.
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