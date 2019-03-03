Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Телеканал "Україна" заявив, що його сигнал глушать

За останні місяці це третій випадок. Всього їх було близько півсотні
Телеканал "Україна" заявляє про зовнішнє втручання з метою заглушити його сигнал.
Телеканал "Україна" заявив, що його сигнал глушать Фото: mn24.com.ua

Ефір телеканалу "Україна" зазнав зовнішнього втручання вже не вперше за останні дні, повідомляє "Українська Правда".

"Сигнал каналу "Україна" дійсно піддався впливу зовнішніх перешкод. Сталося два впливи. З 21:01 до 21:07, а також з 21:15 і до 21:28 у мільйонів абонентів супутникового і кабельного типу прийому сигналу була відсутня можливість перегляду програм телеканалу", – заявив директор департаменту розвитку мережі мовлення каналу "Україна" Богдан Жданов.

Зокрема, 1 березня ввечері невідомі перешкоджали трансляції шоу "Головна тема. Вибір", коли у студії були присутні голова МВС Арсен Аваков, ГПУ Юрій Луценко та СБУ Василь Грицак.

"За останні місяці це третій випадок. Всього їх було близько півсотні", - заявили представники каналу.

Голова комітету ВР з питань свободи слова Вікторія Сюмар на своїй сторінці в Facebook закликала правоохоронні органи оперативно розслідувати втручання в роботу каналу.

"Глушіння ефіру ТРК Україна у той час, коли там, в прямому ефірі, були три головні силовики країни, виглядає як серйозний "політичний сигнал". І це безумовно демонстраційна загроза для мовлення будь-якого українського телеканалу", - вважає вона.

"Жодні незаконні втручання держави чи будь-кого іншого, у форматі перевірок чи, точно так само, технологічних впливів, є неприпустимими і мають бути максимально оперативно розслідувані СБУ та іншими правоохоронними структурами", - зазначила Сюмар.

Нагадаємо, що моніторинг Нацради зафіксував численні порушення при оприлюдненні соціологічних досліджень.

 

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 03 2019 19:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює"

Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.