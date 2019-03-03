Телеканал "Україна" заявив, що його сигнал глушать
Ефір телеканалу "Україна" зазнав зовнішнього втручання вже не вперше за останні дні, повідомляє "Українська Правда".
"Сигнал каналу "Україна" дійсно піддався впливу зовнішніх перешкод. Сталося два впливи. З 21:01 до 21:07, а також з 21:15 і до 21:28 у мільйонів абонентів супутникового і кабельного типу прийому сигналу була відсутня можливість перегляду програм телеканалу", – заявив директор департаменту розвитку мережі мовлення каналу "Україна" Богдан Жданов.
Зокрема, 1 березня ввечері невідомі перешкоджали трансляції шоу "Головна тема. Вибір", коли у студії були присутні голова МВС Арсен Аваков, ГПУ Юрій Луценко та СБУ Василь Грицак.
"За останні місяці це третій випадок. Всього їх було близько півсотні", - заявили представники каналу.
Голова комітету ВР з питань свободи слова Вікторія Сюмар на своїй сторінці в Facebook закликала правоохоронні органи оперативно розслідувати втручання в роботу каналу.
"Глушіння ефіру ТРК Україна у той час, коли там, в прямому ефірі, були три головні силовики країни, виглядає як серйозний "політичний сигнал". І це безумовно демонстраційна загроза для мовлення будь-якого українського телеканалу", - вважає вона.
"Жодні незаконні втручання держави чи будь-кого іншого, у форматі перевірок чи, точно так само, технологічних впливів, є неприпустимими і мають бути максимально оперативно розслідувані СБУ та іншими правоохоронними структурами", - зазначила Сюмар.
Нагадаємо, що моніторинг Нацради зафіксував численні порушення при оприлюдненні соціологічних досліджень.
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