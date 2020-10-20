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Національний авіаперевізник Фінляндії через пандемію скоротить 10% персоналу

Скорочення проведуть до кінця березня наступного року
Finnair, яка значною мірою орієнтована на рейси з Європи в Азію, заявила, що близько 600 співробітників будуть скорочені в Фінляндії, ще 100 - за межами Північної Європи.
Національний авіаперевізник Фінляндії через пандемію скоротить 10% персоналу Фото: stanstedairport.com

Національний авіаперевізник Фінляндії Finnair заявив у вівторок, що скоротить 700 робочих місць - понад 10% своїх працівників через вплив пандемії COVID-19. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Скорочення проведуть до кінця березня наступного року.

Finnair, яка значною мірою орієнтована на рейси з Європи в Азію, заявила, що близько 600 співробітників будуть скорочені в Фінляндії, ще 100 - за межами Північної Європи.

Генеральний директор Finnair Топі Маннер заявив, що пандемія коронавірусу "була абсолютно несправедливою щодо нашої галузі, і, на жаль, багато співробітників Finnair тепер повинні особисто пережити її фінансові наслідки".

Він назвав скорочення робочих місць необхідним і неминучим. 

Finnair також продовжить відправляти працівників у вимушені відпустки по всій Фінляндії.

Пандемія коронавірусу змусила майже всі світові авіакомпанії призупинити більшість своїх рейсів. 

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20 10 2020 16:12
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