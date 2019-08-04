Національний екзит-пол: Зеленського найбільше підтримали люди 30-39 років

Найактивніше Зеленського підтримала молодь 18-29 років. Участь у голосуванні взяли 40% молодих людей. Однак, найбільше за Зеленського проголосували люди 30-39 років

У першому турі президентських виборів найбільш активно кандидата на пост президента Володимира Зеленського підтримала молодь.

"Найбільш чисельна група, яка голосувала за Зеленського, це саме люди від 30 до 39 років. Вони становлять 28% всього електорату Зеленського. Тоді як молоді люди 18-29 років, все-таки дещо менше: 25%, хоча, як я вже говорив, 18-29-річні більш активно голосували за Зеленського, але їх було менше серед всіх учасників виборів. Лише 12% тих, хто голосував за Зеленського, це люди віком 60 років і старше", – заявив заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко 8 квітня на прес-конференції на прес-конференції "Хто за кого проголосував: демографічні результати Національного екзит-полу 2019", інформує "Детектор медіа".

За словами Міщенка, найбільш активними виборцями у першому турі президентських виборів стали люди старшого віку.

Керівниця Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна повідомила, що Володимир Зеленський має найбільший відсоток підтримки серед молодих людей, хоча за нього проголосували й 22% опитаних віком виборців від 50 до 60 років.

"Якби лише молоді люди від 18 до 29 років взяли участь у виборах, то Зеленський переміг би ще в першому турі… Зеленський набирає 57% серед молоді, до 30 років. На другому місці Порошенко – лише 14%, Тимошенко – 7%", – сказала Бекешкіна.

Соціологиня уточнила, що за Зеленського проголосували 42% опитаних студентів і третина від всієї кількості опитаних виборців із вищою освітою. 17% опитаних студентів сказали, що проголосували за Петра Порошенка. За даними екзит-полу, 46% виборців Порошенка мають вищу освіту.

Нагадаємо, що директор соціологічної компанії Фонд "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна заявила, що Володимир Зеленський може уникати дебатів з чинним главою держави Петром Порошенком, оскільки побоюється втратити частину виборців після того, як озвучить свої плани на посаді президента.