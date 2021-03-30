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Національний фонд інвестицій поліпшить інвест-імідж України, - Шмигаль

Прем’єр-міністр заслухав пропозиції щодо утворення Національного фонду інвестицій
Створення Національного фонду інвестицій буде черговим кроком до покращення інвестиційного іміджу нашої держави.
Національний фонд інвестицій поліпшить інвест-імідж України, - Шмигаль Фото: Е15

Як передає Укрінформ, про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Урядовий портал.

29 березня під головуванням Шмигаля відбулася онлайн-нарада щодо створення Національного фонду інвестицій, на виконання указу Президента України.

В обговоренні концептуальних засад функціонування фонду взяли участь міністр розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства Ігор Петрашко, представники Міністерства фінансів, Міністерства енергетики, Міністерства захисту довкілля й природних ресурсів, представники Офісу Президента.

Прем’єр-міністр заслухав пропозиції щодо утворення Національного фонду інвестицій та дав доручення Мінекономіки підготувати й подати на розгляд Кабінету Міністрів відповідний проєкт постанови.

"Створення Національного фонду інвестицій стане черговим кроком до покращення інвестиційного іміджу нашої держави. Фонд допоможе залучити нових інвесторів в економіку та дасть можливість реалізувати нові важливі для України проєкти", — зазначив Шмигаль.

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30 03 2021 11:42
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