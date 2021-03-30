Національний фонд інвестицій поліпшить інвест-імідж України, - Шмигаль Прем’єр-міністр заслухав пропозиції щодо утворення Національного фонду інвестицій

Створення Національного фонду інвестицій буде черговим кроком до покращення інвестиційного іміджу нашої держави.

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Як передає Укрінформ, про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Урядовий портал. 29 березня під головуванням Шмигаля відбулася онлайн-нарада щодо створення Національного фонду інвестицій, на виконання указу Президента України. В обговоренні концептуальних засад функціонування фонду взяли участь міністр розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства Ігор Петрашко, представники Міністерства фінансів, Міністерства енергетики, Міністерства захисту довкілля й природних ресурсів, представники Офісу Президента. Прем’єр-міністр заслухав пропозиції щодо утворення Національного фонду інвестицій та дав доручення Мінекономіки підготувати й подати на розгляд Кабінету Міністрів відповідний проєкт постанови. "Створення Національного фонду інвестицій стане черговим кроком до покращення інвестиційного іміджу нашої держави. Фонд допоможе залучити нових інвесторів в економіку та дасть можливість реалізувати нові важливі для України проєкти", — зазначив Шмигаль. Читайте також: МВФ планує виділити $650 мільярдів для виходу світової економіки з рецесії

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