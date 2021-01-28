Національний комітет республіканців не пропонуватиме Трампу балотуватися в президенти США у 2024
"Партія повинна залишатися нейтральною. Я нікому не кажу, треба чи не треба балотуватися в 2024 році", - сказала Макденіел в інтерв'ю агентству Associated Press (AP), пише "Інтерфакс-Україна".
Вона наголосила, що комітет повинен займати нейтральну позицію. Право на висування кандидатом у президенти мають і інші члени партії, і це "буде залежати від тих кандидатів, які пройдуть вперед".
"Але я дійсно хочу, щоб він (Трамп - ІФ) допоміг нам відвоювати більшість у 2022 році (на проміжних виборах - ІФ)", - сказала голова Нацкомітету.
АР зазначає, що Макденіел наразі зосереджена на проміжних виборах, на яких республіканці спробують повернути собі контроль над Сенатом і завоювати більшість у Палаті представників Конгресу США.
Макденіел є переконаним прихильником Трампа, але як лідер національного комітету "повинна допомогти своїй партії оговтатися від хворобливого сезону виборів 2020 року". Вона "продовжує вимагати лояльності до колишнього президента", незважаючи на те, що деякі партійні чиновники визнають, що поведінка Трампа не сприяє партійній єдності, необхідній для перемоги республіканців на майбутніх виборах, пише агентство.
Нагадаємо, що до Сенату передали резолюцію про імпічмент Трампу
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