Нацкомісія з тарифів затвердила знижені "зелені" тарифи
Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг ухвалила зменшення "зеленого" тарифу, згідно закону, який напередодні підписав президент, повідомляє "Економічна правда".
Відповідне рішення регулятор прийняв на засіданні 1 серпня.
"1 серпня відбулося засідання Комісії у формі відкритого слухання на якому було ухвалено рішення прийняти постанову НКРЕКП "Про встановлення "зелених" тарифів на електричну енергію та надбавки до "зелених" тарифів за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва для суб’єктів господарювання" (з 01 серпня 2020 року)", - йдеться у повідомленні на сайті установи.
"Це технічне рішення, яке приймається на виконання прийнятого і набутого чинності закону.. з метою уникнення часового розриву ми приймаємо рішення саме сьогодні", - зазначала на засідання в.о голови Нацрегулятора Оксана Кривенко.
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