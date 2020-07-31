Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Президент підписав закон про підтримку “зеленої” енергетики

За словами глави уряду, на практиці це означатиме, що держава та всі українці заощадять майже 7 млрд гривень щорічно
Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.
Президент підписав закон про підтримку “зеленої” енергетики Фото: ua.news

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook, повідомляє "Укрінформ".

"Президент підписав законопроєкт №3658, який закріплює ключові положення Урядового меморандуму з виробниками "зеленої" енергетики. Цей закон дасть змогу зменшити тариф для сонячних електростанцій на 15%, а для вітрових електростанцій - на 7,5%", - зазначив він.

За словами глави уряду, на практиці це означатиме, що держава та всі українці заощадять майже 7 млрд гривень щорічно.

Шмигаль розраховує, що до 2030 року меморандум дасть можливість зменшити обсяг виплат "зеленій генерації" приблизно на 2 млрд євро.

"Підписаний закон сприятиме збалансуванню ринку електроенергії, захистить права інвесторів та дозволить уникнути підвищення тарифів на електроенергію для людей", - додав Прем’єр-міністр.

Читайте також: Інвестори в "зелену" енергетику позиватимуться до України 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 07 2020 12:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
1 серпня Податкова запускає "касові апарати в смартфоні": хто, коли і як їх буде використовувати

1 серпня Податкова запускає "касові апарати в смартфоні": хто, коли і як їх буде використовувати

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.