"Нацкорпус" під СБУ вимагав покарати Медведчука, - ВІДЕО
Акція була мирною. Пройшла без порушень, повідомляє "Укрінформ".
27 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що за фактом незаконного перельоту голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука і кандидата в президенти Юрія Бойка до Москви буде зареєстроване кримінальне провадження.
Луценко додав, що у нього є питання не лише до посадовців Державіаслужби, які пропустили літак з Медведчуком і Бойком до Москви, а й до працівників Державної прикордонної служби України.
Народний депутат України, кандидат у президенти Юрій Бойко минулого тижня зустрівся з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим у його резиденції в Горках. Участь у зустрічі взяли також голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук та голова правління російського газового монополіста - ВАТ "Газпром" Олексій Міллер.
Після початку агресії РФ проти України у 2014 році між країнами було припинене пряме авіасполучення.
Нагадаємо, що 16 березняу центрі Києва розмістили три тисячі поліцейських у зв'язку із запланованими акціями "Нацкорпусу".
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