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"Нацкорпус" під СБУ вимагав покарати Медведчука, - ВІДЕО

Юрій Луценко заявив, що за фактом незаконного перельоту голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука і кандидата в президенти Юрія Бойка до Москви буде зареєстроване кримінальне провадження
Близько трьох десятків представників політпартії "Національний корпус" пікетували у середу будівлю Служби безпеки України з вимогою притягти до кримінальної відповідальності лідера проросійської організації “Український вибір” Віктора Медведчука.
"Нацкорпус" під СБУ вимагав покарати Медведчука, - ВІДЕО Фото: Укрінформ

Акція була мирною. Пройшла без порушень, повідомляє "Укрінформ".

27 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що за фактом незаконного перельоту голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука і кандидата в президенти Юрія Бойка до Москви буде зареєстроване кримінальне провадження.

Луценко додав, що у нього є питання не лише до посадовців Державіаслужби, які пропустили літак з Медведчуком і Бойком до Москви, а й до працівників Державної прикордонної служби України.

Народний депутат України, кандидат у президенти Юрій Бойко минулого тижня зустрівся з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим у його резиденції в Горках. Участь у зустрічі взяли також голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук та голова правління російського газового монополіста - ВАТ "Газпром" Олексій Міллер.

Після початку агресії РФ проти України у 2014 році між країнами було припинене пряме авіасполучення.

Нагадаємо, що 16 березняу центрі Києва розмістили три тисячі поліцейських у зв'язку із запланованими акціями "Нацкорпусу".

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27 03 2019 20:59
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