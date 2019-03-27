"Нацкорпус" під СБУ вимагав покарати Медведчука, - ВІДЕО

Юрій Луценко заявив, що за фактом незаконного перельоту голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука і кандидата в президенти Юрія Бойка до Москви буде зареєстроване кримінальне провадження

Близько трьох десятків представників політпартії "Національний корпус" пікетували у середу будівлю Служби безпеки України з вимогою притягти до кримінальної відповідальності лідера проросійської організації “Український вибір” Віктора Медведчука.

Акція була мирною. Пройшла без порушень, повідомляє "Укрінформ".

27 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що за фактом незаконного перельоту голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука і кандидата в президенти Юрія Бойка до Москви буде зареєстроване кримінальне провадження.

Луценко додав, що у нього є питання не лише до посадовців Державіаслужби, які пропустили літак з Медведчуком і Бойком до Москви, а й до працівників Державної прикордонної служби України.

Народний депутат України, кандидат у президенти Юрій Бойко минулого тижня зустрівся з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим у його резиденції в Горках. Участь у зустрічі взяли також голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук та голова правління російського газового монополіста - ВАТ "Газпром" Олексій Міллер.

Після початку агресії РФ проти України у 2014 році між країнами було припинене пряме авіасполучення.

Нагадаємо, що 16 березняу центрі Києва розмістили три тисячі поліцейських у зв'язку із запланованими акціями "Нацкорпусу".