Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У центр Києва стягнули тисячі поліцейських через акцію "Нацкорпусу"

Урядовий квартал перекрили для руху автомобільного транспорту
У центрі Києва розмістили три тисячі поліцейських у зв'язку із запланованими акціями проти розкрадань в "Укроборонпромі".
У центр Києва стягнули тисячі поліцейських через акцію "Нацкорпусу"

"Сьогодні в Києві відбудеться кілька акцій, наймасовіша з яких - в центральній частині міста (відповідно до поданої заявки, запланована участь близько 10 тис. осіб). Зважаючи на це, розроблено відповідні розрахунки для належного забезпечення правопорядку та безпеки учасників заходів. Тому на службу заступили 3 тис співробітників поліції і військовослужбовців НГУ", - повідомили в прес-службі столичної поліції.

Зазначається, що залучені співробітники поліції діалогу, вибухотехнічної та кінологічної служб.

На 12:00 суботи, 16 березня, в центрі Києва заплановані масові акції, зокрема "Національного корпусу", з вимогою притягнути до відповідальності винних у розкраданні в "Укроборонпромі". У зв'язку з цим у столиці урядовий квартал перекрили для руху автомобільного транспорту.

У "Національному корпусі" заявили, що СБУ на чолі з заступником голови відомства - Віктором Кононенком готує закладки зброї та вибухівки в центрі Києва, щоб 16 березня на акції "Свинарчуків - за ґрати!" дискредитувати націоналістів.

Нагадаємо, минулої неділі "Нацкорпус" влаштував бійку з поліцією в Черкасах, намагаючись прорватися до Порошенка. Зіткнення також відбулися на акції в Києві.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 03 2019 12:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.