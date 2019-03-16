У центр Києва стягнули тисячі поліцейських через акцію "Нацкорпусу"
"Сьогодні в Києві відбудеться кілька акцій, наймасовіша з яких - в центральній частині міста (відповідно до поданої заявки, запланована участь близько 10 тис. осіб). Зважаючи на це, розроблено відповідні розрахунки для належного забезпечення правопорядку та безпеки учасників заходів. Тому на службу заступили 3 тис співробітників поліції і військовослужбовців НГУ", - повідомили в прес-службі столичної поліції.
Зазначається, що залучені співробітники поліції діалогу, вибухотехнічної та кінологічної служб.
На 12:00 суботи, 16 березня, в центрі Києва заплановані масові акції, зокрема "Національного корпусу", з вимогою притягнути до відповідальності винних у розкраданні в "Укроборонпромі". У зв'язку з цим у столиці урядовий квартал перекрили для руху автомобільного транспорту.
У "Національному корпусі" заявили, що СБУ на чолі з заступником голови відомства - Віктором Кононенком готує закладки зброї та вибухівки в центрі Києва, щоб 16 березня на акції "Свинарчуків - за ґрати!" дискредитувати націоналістів.
Нагадаємо, минулої неділі "Нацкорпус" влаштував бійку з поліцією в Черкасах, намагаючись прорватися до Порошенка. Зіткнення також відбулися на акції в Києві.
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