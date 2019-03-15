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"Нацкорпус" про СБУ: Закладають вибухівку в центрі Києва, щоб підставити нас

Марш 16 березня виключно мирний і будь-яка людина, яка прийде туди зі зброєю, – це провокатор, якого купила СБУ
У "Національному корпусі" заявили, що Служба безпеки на чолі з заступником голови СБУ Віктором Кононенком готує закладки зброї та вибухівки в центрі Києва, щоб 16 березня на акції "Свинарчуків - за ґрати!" дискредитувати націоналістів.
"Нацкорпус" про СБУ: Закладають вибухівку в центрі Києва, щоб підставити нас Фото: Укрінформ

Про це сказав член "Національного корпусу", екс-командир розвідувальної роти "Азову" Сергій Коротких у Facebook, інформує УП.

"СБУ в особі Кононенка, зараз займається тим, що готує закладки в центрі міста, для того, щоб 16 березня дискредитувати національний рух, патріотичний  рух, добровольчий рух, шляхом звинувачення в тому, що це підготовка до військового чи збройного перевороту", - заявив Коротких.

За його словами, марш 16 березня виключно мирний і будь-яка людина, яка прийде туди зі зброєю, – це провокатор, якого купила СБУ.

"Якщо завтра, ви побачите, що арештували когось із Національного корпусу, когось із людей, які критикують владу, то знайте, що - це провокація організована Кононеком, щоб дискредитувати мирний протест", - додав він.

Нагадаємо,  у МВС заявили, що  мітингарі з "Нацкорпусу" будуть покарані за насилля на мітингах у Києві та Черкасах.

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15 03 2019 17:46
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