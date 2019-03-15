"Нацкорпус" про СБУ: Закладають вибухівку в центрі Києва, щоб підставити нас
Про це сказав член "Національного корпусу", екс-командир розвідувальної роти "Азову" Сергій Коротких у Facebook, інформує УП.
"СБУ в особі Кононенка, зараз займається тим, що готує закладки в центрі міста, для того, щоб 16 березня дискредитувати національний рух, патріотичний рух, добровольчий рух, шляхом звинувачення в тому, що це підготовка до військового чи збройного перевороту", - заявив Коротких.
За його словами, марш 16 березня виключно мирний і будь-яка людина, яка прийде туди зі зброєю, – це провокатор, якого купила СБУ.
"Якщо завтра, ви побачите, що арештували когось із Національного корпусу, когось із людей, які критикують владу, то знайте, що - це провокація організована Кононеком, щоб дискредитувати мирний протест", - додав він.
Нагадаємо, у МВС заявили, що мітингарі з "Нацкорпусу" будуть покарані за насилля на мітингах у Києві та Черкасах.
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