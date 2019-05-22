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Нацкорпус влаштував під Радою акцію за скасування мажоритарки

Близько 400 представників партій зібралися під Верховною Радою
Близько 400 представників партій "Національний корпус", "Свобода" та члени "Національних дружин" влаштували під Верховною Радою акцію з вимогою змінити виборче законодавство, а саме - скасувати мажоритарну систему.
Нацкорпус влаштував під Радою акцію за скасування мажоритарки Фото: Hromadske

"Очевидно, що в наступному парламенті мають бути українські націоналісти", - лунає з мікрофона на акції, інформує Hromadske.

Голова молодіжного крила партії "Свобода" Руслан Андрійко заявив, що виступає за скасування мажоритарної системи, оскільки це "викривлює волевиявлення українців".

Також він виступає за зниження бар'єру до Ради, запропоноване президентом Володимиром Зеленським, та відкриті списки.

"Аби нові патріотичні сили змогли потрапити до парламенту", - зазначив Андрійко.

Президент Володимир Зеленський екстрено скликав Верховну Раду 22 травня, аби внести зміни до закону про вибори народних депутатів. Зеленський пропонує скасувати мажоритарну систему виборів та знизити прохідний бар'єр до Верховної Ради з 5% до 3%

 
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22 05 2019 13:05
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