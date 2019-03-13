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Нацполіція підтвердила законність прослушки СБУ біля офісу Зеленського

Пристрої для підслуховування не використовувалися проти кандидатів у президенти України
Інформація, яку отримували співробітники Служби безпеки України з використанням спеціальних технічних засобів на даху одного з будинків на вулиці Білоруській у Києві, не пов'язана ні з одним з кандидатів у Президенти України.
Нацполіція підтвердила законність прослушки СБУ біля офісу Зеленського Володимир Зеленський. Фото: ua.golos.ua

"Співробітники Головного слідчого управління Нацполіції України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом виявлення на даху одного з будинків на вулиці Білоруській у Києві коробки із спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації. Це могло свідчити про можливість незаконного використання обладнання і мало ознаки вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 359 Кримінального кодексу України (Незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації)", - інформує прес-служба Національної поліції.

Під час проведення слідчих дій поліцейські встановили, що співробітники СБУ дійсно здійснюють оперативно-технічні заходи за вказаною адресою, проте вони ніяк не пов'язані ні з одним з кандидатів в Президенти України або їх оточенням.

"Тому зазначені дії відбуваються законно на підставі ухвали суду щодо особи, яка не має стосунку до виборчої кампанії", - підкреслюють в поліції.

Нагадаємо, що кандидат у президенти, комік Володимир Зеленський заявив, що проти нього готують кримінальне переслідування.

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13 03 2019 23:19
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