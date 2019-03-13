Нацполіція підтвердила законність прослушки СБУ біля офісу Зеленського
"Співробітники Головного слідчого управління Нацполіції України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом виявлення на даху одного з будинків на вулиці Білоруській у Києві коробки із спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації. Це могло свідчити про можливість незаконного використання обладнання і мало ознаки вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 359 Кримінального кодексу України (Незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації)", - інформує прес-служба Національної поліції.
Під час проведення слідчих дій поліцейські встановили, що співробітники СБУ дійсно здійснюють оперативно-технічні заходи за вказаною адресою, проте вони ніяк не пов'язані ні з одним з кандидатів в Президенти України або їх оточенням.
"Тому зазначені дії відбуваються законно на підставі ухвали суду щодо особи, яка не має стосунку до виборчої кампанії", - підкреслюють в поліції.
Нагадаємо, що кандидат у президенти, комік Володимир Зеленський заявив, що проти нього готують кримінальне переслідування.
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