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Зеленський заявляє, що проти нього готуються провокації

За словами Зеленського, влада почала прослуховувати його офіс
Кандидат у президенти, комік Володимир Зеленський заявив, що проти нього готують кримінальне переслідування.
Зеленський заявляє, що проти нього готуються провокації Володимир Зеленський. Фото: joinfo.ua

"Реєструють кримінальну справу проти мене, проти кварталу, відмивання якихось там грошей", – зазначив Зеленський у зверненні, оприлюдненому у Facebook.

Крім того, "депутат з однієї партії з трьох букв" нібито теж реєструє кримінальну справу особисто проти очільника "Кварталу 95". Про якого саме депутата йдеться, кандидат у президенти не каже.

"Я думаю, в найближчий час з'явиться кримінальна справа проти мене, що я нібито у 2002 році на автомобілі в Чернігівській області збив людину", – сказав Зеленський.

Кандидат також стверджує, що "спеціальні люди" хочуть встановити на окупованій території Луганської області його політичні бігборди, з його обличчям.

"Я дуже радий, що у нашої влади дуже багато друзів серед терористів", – додав комік.

Нагадаємо, біля офісу кандидата в президенти Володимира Зеленського поліція виявила елементи апаратури для прослуховування.

 
 
 
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07 03 2019 11:54
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