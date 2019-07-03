Зеленський заявляє, що проти нього готуються провокації

Кандидат у президенти, комік Володимир Зеленський заявив, що проти нього готують кримінальне переслідування.

"Реєструють кримінальну справу проти мене, проти кварталу, відмивання якихось там грошей", – зазначив Зеленський у зверненні, оприлюдненому у Facebook.

Крім того, "депутат з однієї партії з трьох букв" нібито теж реєструє кримінальну справу особисто проти очільника "Кварталу 95". Про якого саме депутата йдеться, кандидат у президенти не каже.

"Я думаю, в найближчий час з'явиться кримінальна справа проти мене, що я нібито у 2002 році на автомобілі в Чернігівській області збив людину", – сказав Зеленський.

Кандидат також стверджує, що "спеціальні люди" хочуть встановити на окупованій території Луганської області його політичні бігборди, з його обличчям.

"Я дуже радий, що у нашої влади дуже багато друзів серед терористів", – додав комік.

Нагадаємо, біля офісу кандидата в президенти Володимира Зеленського поліція виявила елементи апаратури для прослуховування.