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Аваков каже, що біля офісу Зеленського знайшли прослушку

У понеділок до Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про невідому коробку на даху будівлі по вулиці Білоруській
Біля офісу кандидата в президенти Володимира Зеленського поліція виявила елементи апаратури для прослуховування.
Аваков каже, що біля офісу Зеленського знайшли прослушку Фото: unian.net

Так прокоментував міністр внутрішніх справ Арсена Аваков знахідку правоохоронців, про яку повідомила прес-служба столичної поліції.

"Поліція Києва виявила під офісом кандидата в президенти Володимира Зеленського елементи апаратури прослуховування. Ведеться розслідування", – цитує міністра Департамент комунікації МВС.


Фото:Нацполіція


Фото:Нацполіція

Нагадаємо, що по всій Україні інспектори ДСНС розпочали перевіряти стан приміщень та будівель, які плануються використовуватись у якості виборчих дільниць.

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04 03 2019 16:19
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