НОВИНИБіля офісу кандидата в президенти Володимира Зеленського поліція виявила елементи апаратури для прослуховування.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Аваков каже, що біля офісу Зеленського знайшли прослушку
У понеділок до Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про невідому коробку на даху будівлі по вулиці Білоруській
Фото: unian.net
Так прокоментував міністр внутрішніх справ Арсена Аваков знахідку правоохоронців, про яку повідомила прес-служба столичної поліції.
"Поліція Києва виявила під офісом кандидата в президенти Володимира Зеленського елементи апаратури прослуховування. Ведеться розслідування", – цитує міністра Департамент комунікації МВС.
Фото:Нацполіція
Фото:Нацполіція
Нагадаємо, що по всій Україні інспектори ДСНС розпочали перевіряти стан приміщень та будівель, які плануються використовуватись у якості виборчих дільниць.
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04 03 2019 16:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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