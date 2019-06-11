Нацполіція планує закупити 822 автомобілі

Упродовж найближчих кількох років Національна поліція планує закупити щонайменше 822 автомобілі.

Про це повідомив у фейсбуці депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, передає LB.ua.

"Згідно з проєктом постанови Кабміну, автопарк Нацполіції поповниться на 822 машини - 409 седанів і 413 кросоверів-універсалів. На це витрачено 499 365,404 гривень. Закупівлю авто здійснюватимуть упродовж 2020-2023 років", - написав нардеп.

Нагадаємо, що поліція провела перевірку в будинку добровольців з "Нацкорпусу", які оселилися у Золотому-4 на Донбасі, аби не допустити розведення сил. Водночас правоохоронці обіцяють силоміць не виселяти їх.