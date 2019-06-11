CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУпродовж найближчих кількох років Національна поліція планує закупити щонайменше 822 автомобілі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нацполіція планує закупити 822 автомобілі
Поліцейські отримають 409 седанів і 413 кросоверів-універсалів
Фото: Максим Торпан / kiev.informator.ua
Про це повідомив у фейсбуці депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, передає LB.ua.
"Згідно з проєктом постанови Кабміну, автопарк Нацполіції поповниться на 822 машини - 409 седанів і 413 кросоверів-універсалів. На це витрачено 499 365,404 гривень. Закупівлю авто здійснюватимуть упродовж 2020-2023 років", - написав нардеп.
Нагадаємо, що поліція провела перевірку в будинку добровольців з "Нацкорпусу", які оселилися у Золотому-4 на Донбасі, аби не допустити розведення сил. Водночас правоохоронці обіцяють силоміць не виселяти їх.
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