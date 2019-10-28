Добровольців із Золотого примусово виселяти не будуть - поліція

"Я вважаю, що зараз спекулювати на будь-яких моментах, навіть у простих словах, мовляв, "хтось когось буде штурмувати", не можна", - наголосив заступник глави Нацполіції

Поліція провела перевірку в будинку добровольців з "Нацкорпусу", які оселилися у Золотому-4 на Донбасі, аби не допустити розведення сил. Водночас правоохоронці обіцяють силоміць не виселяти їх.

Про це повідомив заступник голови Нацполіції Вадим Троян, повідомляє "Громадське".

За його словами, подібна перевірка є "нормальною дією", бо ця територія належить до зони операції Об’єднаних сил.

"Перевірила група ВСП і поліції, все нормально, це контакт, так і повинно бути. Ми перебуваємо в небезпечній зоні, тут потрібно так працювати щодня", - пояснив Троян.

Водночас він заперечив, що поліція нібито планує виселяти когось силоміць.

"Я вважаю, що зараз спекулювати на будь-яких моментах, навіть у простих словах, мовляв, "хтось когось буде штурмувати", не можна", - наголосив заступник глави Нацполіції.

Раніше у поліції повідомили, що добровольці вивезли зброю із Золотого у супроводі правоохоронців.

26 жовтня Володимир Зеленський приїхав у селище Золоте до добровольців та ветеранів, які з’їхалися туди, щоб не допустити відведення українських військ з населеного пункту.

Зеленський розповів, що жителі за відведення військ і сказав добровольцям, щоб вони прибрали зброю. Однак добровольці не збираються відступати й не дозволять відведення військ.

У штабі операції Об'єднаних сил повідомили, що люди, з якими спілкувався президент, не є представниками будь-яких силових відомств чи Збройних Сил України й перебувають у селищі зі зброєю незаконно.