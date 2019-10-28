Разумков сподівається на ухвалення закону про соцгарантії для добровольців АТО/ООС

Згідно з запропонованими нормами, учасниками бойових дій стануть особи, які до набуття чинності закону від 18 січня 2018 року "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях" у складі добровольчих формувань щонайменше 30 днів безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в період її проведення у взаємодії зі Збройними силами України, Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, Національною гвардією, Службою безпеки України

"Цього тижня на порядку денному розглядатимуться важливі законопроекти. Це і закон про соціальні гарантії та статус для бійців добровольчих батальйонів, це закон про покарання за "кнопкодавство", - заявив Разумков.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков на засіданні погоджувальної ради фракцій парламенту заявив про необхідність ухвалення законопроекту, що надає статус учасника бойових дій (УБС) і соціальні гарантії добровольцям АТО/ООС, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Цього тижня на порядку денному розглядатимуться важливі законопроекти. Це і закон про соціальні гарантії та статус для бійців добровольчих батальйонів, це закон про покарання за "кнопкодавство", - заявив Разумков.

Ідеться про законопроект №2045-1.

Згідно з запропонованими нормами, учасниками бойових дій стануть особи, які до набуття чинності закону від 18 січня 2018 року "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях" у складі добровольчих формувань щонайменше 30 днів безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в період її проведення у взаємодії зі Збройними силами України, Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, Національною гвардією, Службою безпеки України.

Водночас це положення не поширюватиметься на співробітників підприємств, установ, організацій, які залучалися і безпосередньо брали участь у забезпеченні проведення АТО, а також осіб, які добровільно забезпечували проведення АТО (волонтерів). Законопроекти також містять порядок надання статусу учасника бойових дій членам добровольчих формувань, які не ввійшли до складу силових структур, котрі брали участь в АТО.

Дмитро Разумков на засіданні парламенту в п'ятницю, 18 жовтня, заявив, що рішення з цього проекту виноситиметься на голосування у вівторок, 29 жовтня, одним із перших.

Нардеп Галина Третьякова, голова комітету з питань соціальної політики та захисту ветеранів також зазначила в коментарі журналістам, що три фракції в парламенті підтримали прийняття такої законодавчої ініціативи. За словами Третьякової, пріоритетним законопроект визначив особисто президент Володимир Зеленський.

Раніше на своєму засіданні 30 вересня комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та прав ветеранів розглянув законопроекти (№2045 і №2045-1) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам з числа учасників Антитерористичної операції (АТО).

Проект закону №2045 ініціювала група народних депутатів із фракції "Європейська солідарність" на чолі з екс-міністром у справах ветеранів Іриною Фріз, альтернативний законопроект №2045-1 запропонували нардепи з фракції "Слуга народу", "Голосу" й "Батьківщини", зокрема лідери фракцій Святослав Вакарчук і Юлія Тимошенко. Обидва документи містили доповнення до ст.6 закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Підтримку комітету отримав проект закону, запропонований представниками "Слуги народу", "Голосу" та "Батьківщини".

Нагадаємо, що новий закон про особливий статус Донбасу почнуть розробляти після зустрічі у "нормандському форматі"