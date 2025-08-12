Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Іноземні добровольці загинули через ракетний удар рф по табору біля Кропивницького — NYT

12 серпня 2025, 11:52
Фото: Xinhua
У момент атаки в приміщенні перебували, зокрема новобранці зі США, Колумбії, Тайваню, Данії та інших країн.

Понад десять іноземних добровольців загинули внаслідок російського ракетного удару по тренувальному табору наприкінці липня.

Про це пише The New York Times із посиланням на військовослужбовців, обізнаних про інцидент. Ця атака стала одним із найбільш смертоносних ударів по іноземних бійцях за всю війну, розв’язану росією проти України.

"російська ракета влучила в їдальню навчального табору під час обіду", — розповіли NYT співрозмовники. 

У момент атаки в приміщенні перебували, зокрема новобранці зі США, Колумбії, Тайваню, Данії та інших країн. За словами військовослужбовців, чиїх імен не розкривають, ракетного удару по табору, розташованому недалеко від міста Кропивницький, було завдано 21 липня. Саме в той момент рекрути сідали за столи, щоб пообідати. 

Американський доброволець із Флориди в коментарі виданню розповів, що вибух був найгучнішим, що він коли-небудь чув. За його словами, після вибуху на землі біля їдальні лежали загиблі та важко поранені солдати. 

"Він також додав, що бачив щонайменше 15 загиблих і понад 100 поранених солдатів", — пише NYT. 

Унаслідок ракетного удару також спалахнув склад боєприпасів, почалася детонація. Поки ті, хто вижив, намагалися допомогти пораненим, у повітрі свистіли осколки. За словами солдата, перед ударом сигнал повітряної тривоги не спрацював. Крім того, в їдальні не виявилося аптечок. 

Представник міжнародного легіону української військової розвідки ГУР Володимир Камінський підтвердив, що розслідування триває, і втрати поки що не розголошуються.

Представник Міжнародного легіону військової розвідки України, підрозділу, який зазнав атаки, повідомив, що триває розслідування.

