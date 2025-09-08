Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У боях за Україну загинули щонайменше 92 американські добровольці – NYT

08 вересня 2025, 08:49
У боях за Україну загинули щонайменше 92 американські добровольці – NYT
Фото: з відкритих джерел
У Києві відкрили експозицію на честь іноземних воїнів.

Національний музей історії України у Другій світовій війні зафіксував, що щонайменше 92 громадяни США загинули під час бойових дій на боці України.

Про це повідомляє The New York Times. Видання зазначає, що у музеї відкрили спеціальну експозицію, присвячену іноземним воїнам, які приїхали боронити Україну. За словами куратора Юрія Горпинича, в українських силах оборони служили "кілька тисяч" американських добровольців.

Разом із тим, наголошує NYT, офіційний Вашингтон намагається уникати будь-яких дій, які можна було б трактувати як пряме протистояння між арміями США та росії, тому підтримка добровольців з боку уряду фактично відсутня.

Водночас допомогу надає американський благодійний фонд R.T. Weatherman Foundation. Організація займається евакуацією поранених добровольців до США, поверненням тіл загиблих військових на батьківщину та пошуком тих, хто зник безвісти.

війнадобровольціамериканці

Останні матеріали

Засновник Blackwater і послідовник MAGA Ерік Прінс пропонує свої послуги в Україні. Він прагне зайти у прибутковий сектор дронів – The Guardian
Бізнес & Фінанси
Засновник Blackwater і послідовник MAGA Ерік Прінс пропонує свої послуги в Україні. Він прагне зайти у прибутковий сектор дронів – The Guardian
Переклад iPress – 08 вересня 2025, 11:52
Кампанія проти російської нафтопереробки триває.
Політика
Кампанія проти російської нафтопереробки триває. "Дружбу" слід обстрілювати, поки Угорщина і Словаччина не складуть руки – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 вересня 2025, 22:21
Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Політика
Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 16:31
Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Політика
Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 11:57
Пекін не може покинути путіна. Як Китай таємно озброює росію – The Telegraph
Політика
Пекін не може покинути путіна. Як Китай таємно озброює росію – The Telegraph
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 07:59
Поїздки на лімузинах, обійми та обіцянки газових угод. Що виніс путін з візиту до Китаю – Washington Post
Політика
Поїздки на лімузинах, обійми та обіцянки газових угод. Що виніс путін з візиту до Китаю – Washington Post
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 17:13
Ляльковод у кремлі. російські пропагандони вихваляються, що Трамп і Тулсі Ґаббард просто виконували накази путіна – Джулія Девіс
Політика
Ляльковод у кремлі. російські пропагандони вихваляються, що Трамп і Тулсі Ґаббард просто виконували накази путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 13:56
Є тільки один спосіб впоратися з росією. США потрібна жорстка сила – Ендрю Міхта
Політика
Є тільки один спосіб впоратися з росією. США потрібна жорстка сила – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 08:14
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється