У боях за Україну загинули щонайменше 92 американські добровольці – NYT

У Києві відкрили експозицію на честь іноземних воїнів.

Національний музей історії України у Другій світовій війні зафіксував, що щонайменше 92 громадяни США загинули під час бойових дій на боці України.

Про це повідомляє The New York Times. Видання зазначає, що у музеї відкрили спеціальну експозицію, присвячену іноземним воїнам, які приїхали боронити Україну. За словами куратора Юрія Горпинича, в українських силах оборони служили "кілька тисяч" американських добровольців.

Разом із тим, наголошує NYT, офіційний Вашингтон намагається уникати будь-яких дій, які можна було б трактувати як пряме протистояння між арміями США та росії, тому підтримка добровольців з боку уряду фактично відсутня.

Водночас допомогу надає американський благодійний фонд R.T. Weatherman Foundation. Організація займається евакуацією поранених добровольців до США, поверненням тіл загиблих військових на батьківщину та пошуком тих, хто зник безвісти.