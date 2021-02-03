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Нацполіція розпочала комплектування Департаменту головної інспекції - Клименко

Національна поліція (НП) розпочала комплектування Департаменту головної інспекції, який опікуватиметься наглядом і сприянням в удосконаленні службової діяльності всієї системи НП, заявив голова Нацполіції Ігор Клименко.
Нацполіція розпочала комплектування Департаменту головної інспекції - Клименко Фото: поліція (facebook.com odesapolice)

"У новому Департаменті будуть функціонувати два управління: підтримки та контролю й управління організації службових розслідувань. Аналогічна структура планується і в територіальних Головних управліннях Національної поліції України", - наводить слова Клименка прес-служба Міністерства внутрішніх справ у Facebook у вівторок, пише "Інтерфакс-Україна".

Голова Нацполіції також додав, що в новому Департаменті працюватимуть співробітники, які успішно пройшли конкурсний відбір.

"Зараз наша основна мета - укомплектувати підрозділ кваліфікованими кадрами. Відбір буде проводитися на конкурсній основі за підтримки наших міжнародних партнерів із ІСІТАР", - зазначив Клименко.

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02 03 2021 17:42
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