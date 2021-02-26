Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Українська поліція на законних підставах припинила розслідування у справі, де фігурував Джо Байден

Розслідування закрили
Суд в Україні відмовив екс-генпрокурору країни Віктору Шокіну в задоволенні скарги на дізнавача поліції, який закрив у вересні 2020 року кримінальне провадження, в якому фігурував нинішній президент США Джо Байден, повідомляє МВС України.
Українська поліція на законних підставах припинила розслідування у справі, де фігурував Джо Байден Фото: EPA

"Кримінальне провадження №62020000000000236 було закрите 23 вересня 2020 року (а це ще за кілька місяців до проведення виборів президента США) у зв’язку з відсутністю складу злочину. З цим рішенням не погодився заявник Віктор Шокін і його адвокати. Вони звернулися зі скаргою на дізнавача поліції до суду. Детально ознайомившись із матеріалами провадження, 25 лютого 2021 року суд виніс свій вердикт: у задоволенні скарги відмовити (справа №757/42457/20-к)", - ідеться в повідомленні прес-служби МВС України в п'ятницю.

У зв'язку з цим в українському міністерстві знову наголосили: "Поліція закрила справу на законних підставах".

Читайте також: У Львові ймовірний крадій закопався у снігу, щоб сховатися від поліції – чи розшукали злочинця

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 02 2021 13:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.