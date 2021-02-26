Українська поліція на законних підставах припинила розслідування у справі, де фігурував Джо Байден

Суд в Україні відмовив екс-генпрокурору країни Віктору Шокіну в задоволенні скарги на дізнавача поліції, який закрив у вересні 2020 року кримінальне провадження, в якому фігурував нинішній президент США Джо Байден, повідомляє МВС України.

"Кримінальне провадження №62020000000000236 було закрите 23 вересня 2020 року (а це ще за кілька місяців до проведення виборів президента США) у зв’язку з відсутністю складу злочину. З цим рішенням не погодився заявник Віктор Шокін і його адвокати. Вони звернулися зі скаргою на дізнавача поліції до суду. Детально ознайомившись із матеріалами провадження, 25 лютого 2021 року суд виніс свій вердикт: у задоволенні скарги відмовити (справа №757/42457/20-к)", - ідеться в повідомленні прес-служби МВС України в п'ятницю.

У зв'язку з цим в українському міністерстві знову наголосили: "Поліція закрила справу на законних підставах".

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