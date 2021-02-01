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Науковець прогнозує перетворення амазонських лісів на посушливу місцевість до 2064 року

Вокер вважає, що посуха може стати нормою для лісів Амазонки до кінця століття
Професор з Університету Флориди Роберт Вокер прогнозує, що до 2064 року амазонські ліси через періоди засухи, пожежі та діяльність людини перетворяться на посушливу рівнину, де будуть рости чагарники.
Науковець прогнозує перетворення амазонських лісів на посушливу місцевість до 2064 року Фото: EPA / UPG

До такого висновку він дійшов, проаналізувавши нещодавні дослідження про Амазонку, повідомляє "Громадське".

Ліси зникають через масштабну вирубку, підпали людей для звільнення територій для своїх цілей. Коли Амазонка втратить 30-50% своїх насаджень, кількість опадів у регіоні може зменшитися на 40%.

Через зменшення опадів навколишнє середовище стане посушливим, і це безпосередньо вплине на людей, яким не вистачатиме води для життя, каже Вокер.

Тропічні ліси Амазонки регулярно переживають періоди посухи й пожеж, які стаються приблизно кожні 5 років. Але через діяльність людини ліси не встигають відновлюватися, і наразі спостерігається тенденція до частіших і триваліших періодів посухи.

Вокер вважає, що посуха може стати нормою для лісів Амазонки до кінця століття. А до 2064 року може статися переломний момент, після якого амазонські ліси вже не можна буде врятувати.

Науковець вважає, що зберегти чи знищити амазонські ліси може державна політика або її відсутність. Так, він згадує, що у 2012 році рівень вирубки лісів в Амазонці досягнув найменшого рівня, а потім знову почав зростати.

Політика нинішнього президента Бразилії Жаїра Болсонару, на території якої розташовуються більшість амазонських лісів, також призвела до збільшення кількості пожеж у регіоні. Він вважає, що Амазонію необхідно відкрити для масштабної агропромисловості та видобування корисних копалин - і називає механізм захисту довкілля перешкодою. 

Нагадаємо, що тропічні ліси Бразилії почали виділяти більше вуглекислого газу, ніж вони поглинають

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02 01 2021 16:14
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