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Науковці розкрили таємницю потьмяніння зірки Бетельгейзе

Ми стали безпосередніми свідками утворення так званого зоряного пилу. На цей раз ми спостерігали, як зовнішній вигляд зірки змінюється в реальному часі впродовж декількох тижнів
За допомогою надпотужного телескопа ученим удалося розкрити таємницю недавнього потьмяніння зірки Бетельгейзе.
Науковці розкрили таємницю потьмяніння зірки Бетельгейзе Фото: spacetelescope.org
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Science Focus.
 
Червоний надгігант Бетельгейзе відомий як одна з найбільших зірок, котру можна побачити ​​неозброєним оком. У жовтні 2019 року її яскравість раптом почала зменшуватися.
 
До лютого 2020-го яскравість цього світила в сузір'ї Оріона впала до рекордно низького рівня - 40% проти звичайного. Це викликало припущення, що Бетельгейзе ось-ось перетвориться на наднову, і це супроводжуватиметься вибухом такої сили, що на Землі його можна буде побачити навіть удень.
 
Попри такі очікування Бетельгейзе до квітня 2020 року набула свого звичайного стану.
 
Тільки тепер зображення зірки, отримані за допомогою надвеликого телескопа Європейської південної обсерваторії, разом із даними інструменту GRAVITY, показали, що з нею трапилося.
 
"Ми стали безпосередніми свідками утворення так званого зоряного пилу. На цей раз ми спостерігали, як зовнішній вигляд зірки змінюється в реальному часі впродовж декількох тижнів", - розповів доктор Мігель Монтаржес із Паризької обсерваторії.
 
Як зазначається, поверхня Бетельгейзе постійно змінюється. На ній ростуть і переміщаються гігантські бульбашки газу. У якийсь період вони відірвалися від поверхні та рушили в космос. З віддаленням від зірки температура бульбашок падала, і врешті-решт газ конденсувався у твердий пил. Саме ця хмара пилу частково приховала Бетельгейзе від Землі, особливо в південних регіонах.
 
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18 06 2021 15:27
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