ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕОУ лабораторії прискорювачів елементарних частинок німецького Гамбургу створили візуалізацію чорної діри, що розриває зірку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Німецькі вчені показали, як чорна діра розриває зірку на клаптики
такі події - відомі як "припливне руйнування" - досить рідкісні й трапляються лише раз на 10 тисяч років
Фото: livescience.com
Анімацію процесу виклали на Live Science, повідомляє Укрінформ.
За даними NASA, такі події - відомі як "припливне руйнування" - досить рідкісні й трапляються лише раз на 10 тисяч років.
Зірки, як правило, спрямовуються у бік ненажерливої чорної діри після гравітаційної взаємодії з іншою зіркою або масивним об’єктом, наближення до "пащі" чорної діри називається "спагеттіфікацією".
Спочатку зовнішні шари атмосфери зірки підтягуються до чорної діри, обертаючись навколо її краю наче вода, що стікає у стік, і утворюють так званий акреційний диск, який можна побачити на відео.
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10 05 2021 13:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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