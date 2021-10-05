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Німецькі вчені показали, як чорна діра розриває зірку на клаптики

такі події - відомі як "припливне руйнування" - досить рідкісні й трапляються лише раз на 10 тисяч років
У лабораторії прискорювачів елементарних частинок німецького Гамбургу створили візуалізацію чорної діри, що розриває зірку.
Німецькі вчені показали, як чорна діра розриває зірку на клаптики Фото: livescience.com
Анімацію процесу виклали на Live Science, повідомляє Укрінформ.
 
За даними NASA, такі події - відомі як "припливне руйнування" - досить рідкісні й трапляються лише раз на 10 тисяч років.
 
 
Зірки, як правило, спрямовуються у бік ненажерливої чорної діри після гравітаційної взаємодії з іншою зіркою або масивним об’єктом, наближення до "пащі" чорної діри називається "спагеттіфікацією".
 
Спочатку зовнішні шари атмосфери зірки підтягуються до чорної діри, обертаючись навколо її краю наче вода, що стікає у стік, і утворюють так званий акреційний диск, який можна побачити на відео.
 
 
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10 05 2021 13:18
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