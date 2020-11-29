Чорна діра у галактиці виявилася ближчою до Землі, ніж вважалося
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Cnet.
Протягом 15 років японський проєкт VERA збирав дані з телескопів, розташованих по всій Японії, й об'єднував їх з інформацією, отриманою іншими засобами. Завдяки цьому вдалося створити детальнішу мапу Чумацького Шляху.
Визначивши положення та швидкість приблизно 99 точок в нашій галактиці, дослідники проєкту VERA дійшли висновку, що надмасивна чорна діра у центрі Чумацького Шляху знаходиться на відстані 25 800 тисяч світлових років від Землі. Тобто, на дві тисячі світлових років ближче, ніж вважалося.
Більш того, виявилося, що Земля рухається до чорної діри швидше, ніж вважали вчені. Вважалося, що наша планета обертається навколо центру галактики зі швидкістю 220 кілометрів на секунду. Але виявилося, що ця швидкість складає 227 кілометрів на секунду.
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