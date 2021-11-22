Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
22 11 2021 11:38

Hubble показав "потрійну" галактику в космосі

Багаторазова поява SGAS 0033+02 на одному зображенні не наслідок помилки, а результат дивовижного феномена, відомого як гравітаційне лінзування
Телескоп Hubble зробив завдяки своїй ширококутовій універсальній камері WFC3 фотографію галактики SGAS 0033+02, яку на одному знімку можна побачити тричі.
Hubble показав "потрійну" галактику в космосі Фото: Thomas Pesquet

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє обсерваторія.

Фото: Укрінформ

Зазначається, що багаторазова поява SGAS 0033+02 на одному зображенні не наслідок помилки, а результат дивовижного феномена, відомого як гравітаційне лінзування.

Гравітаційне лінзування відбувається, коли світло від дуже далекої галактики - наприклад SGAS 0033+02 - вигинається ("лінзується") під дією гравітації масивного небесного об’єкта, який знаходиться на передньому плані, між далекою галактикою і Землею.

SGAS 0033+02 була відкрита під час Слоанівського цифрового огляду неба, мета якого - ідентифікація дуже збільшених галактики, які були гравітаційно "лінзовані" скупченнями галактик переднього плану.

SGAS 0033+02 викликає особливий інтерес через незвичайну близькість на небі до дуже яскравої зірки. Саму зірку можна використовувати для калібрування та корекції спостережень "лінзової" SGAS 0033+02.

Нагадаємо, що у космосі випробували супутник із двигунами на йоді, розроблений за участю українського вченого

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.