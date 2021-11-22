Hubble показав "потрійну" галактику в космосі
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє обсерваторія.
Фото: Укрінформ
Зазначається, що багаторазова поява SGAS 0033+02 на одному зображенні не наслідок помилки, а результат дивовижного феномена, відомого як гравітаційне лінзування.
Гравітаційне лінзування відбувається, коли світло від дуже далекої галактики - наприклад SGAS 0033+02 - вигинається ("лінзується") під дією гравітації масивного небесного об’єкта, який знаходиться на передньому плані, між далекою галактикою і Землею.
SGAS 0033+02 була відкрита під час Слоанівського цифрового огляду неба, мета якого - ідентифікація дуже збільшених галактики, які були гравітаційно "лінзовані" скупченнями галактик переднього плану.
SGAS 0033+02 викликає особливий інтерес через незвичайну близькість на небі до дуже яскравої зірки. Саму зірку можна використовувати для калібрування та корекції спостережень "лінзової" SGAS 0033+02.
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