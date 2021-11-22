Hubble показав "потрійну" галактику в космосі

Телескоп Hubble зробив завдяки своїй ширококутовій універсальній камері WFC3 фотографію галактики SGAS 0033+02, яку на одному знімку можна побачити тричі.

Багаторазова поява SGAS 0033+02 на одному зображенні не наслідок помилки, а результат дивовижного феномена, відомого як гравітаційне лінзування

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє обсерваторія.

Фото: Укрінформ

Зазначається, що багаторазова поява SGAS 0033+02 на одному зображенні не наслідок помилки, а результат дивовижного феномена, відомого як гравітаційне лінзування.

Гравітаційне лінзування відбувається, коли світло від дуже далекої галактики - наприклад SGAS 0033+02 - вигинається ("лінзується") під дією гравітації масивного небесного об’єкта, який знаходиться на передньому плані, між далекою галактикою і Землею.

SGAS 0033+02 була відкрита під час Слоанівського цифрового огляду неба, мета якого - ідентифікація дуже збільшених галактики, які були гравітаційно "лінзовані" скупченнями галактик переднього плану.

SGAS 0033+02 викликає особливий інтерес через незвичайну близькість на небі до дуже яскравої зірки. Саму зірку можна використовувати для калібрування та корекції спостережень "лінзової" SGAS 0033+02.

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