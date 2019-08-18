Науковці влаштували "похорон" першому льодовику Ісландії, який зник через зміни клімату
Офіційно Окйокулль оголосили "померлим" у 2014 році - через зміни клімату він став занадто малим, аби відповідати категорії льодовика. Як зазначають науковці, його вік - близько 700 років, повідомляє BBC.
У церемонії прощання в селищі Боргафьордюр взяли участь прем’єр-міністерка Ісландії Катрін Якобсдоуттір, міністр навколишнього середовища Гудмундур Інгі Гудбрандссон, а також колишня президентка Ірландії Мері Робінсон.
Також у пам’ять про Окйокуль встановили меморіальну табличку ісландською та англійською мовами. На ній ідеться, що така ж доля очікує на 200 інших льодовиків Ісландії.
"Цей пам’ятник повинен підтвердити, що ми знаємо, що відбувається, і що треба робити", - написано на табличці.
Нагадаємо, що вчені NASA помітили величезний льодовик на заході Антарктиди, розміром зі штат Флорида, який тане швидше, ніж будь-коли до цього. Щороку він втрачає близько 800 метрів льоду.
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