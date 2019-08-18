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Науковці влаштували "похорон" першому льодовику Ісландії, який зник через зміни клімату

Також у пам’ять про Окйокуль встановили меморіальну табличку ісландською та англійською мовами
В Ісландії провели церемонію прощання з льодовиком Окйокулль, який став першим льодовиком країни, що втратив цей статус через зміни клімату.
Науковці влаштували "похорон" першому льодовику Ісландії, який зник через зміни клімату RICE UNIVERSITY/DOMINIC BOYER/CYMENE HOWЕ

Офіційно Окйокулль оголосили "померлим" у 2014 році - через зміни клімату він став занадто малим, аби відповідати категорії льодовика. Як зазначають науковці, його вік - близько 700 років, повідомляє BBC.

У церемонії прощання в селищі Боргафьордюр взяли участь прем’єр-міністерка Ісландії Катрін Якобсдоуттір, міністр навколишнього середовища Гудмундур Інгі Гудбрандссон, а також колишня президентка Ірландії Мері Робінсон.

Також у пам’ять про Окйокуль встановили меморіальну табличку ісландською та англійською мовами. На ній ідеться, що така ж доля очікує на 200 інших льодовиків Ісландії.

"Цей пам’ятник повинен підтвердити, що ми знаємо, що відбувається, і що треба робити", - написано на табличці.

Нагадаємо, що вчені NASA помітили величезний льодовик на заході Антарктиди, розміром зі штат Флорида, який тане швидше, ніж будь-коли до цього. Щороку він втрачає близько 800 метрів льоду.

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