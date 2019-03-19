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Науковці вважають, що люди стають повністю дорослими вже після 30-ти років

Вам за двадцять, і ви відчуваєте, що давно треба було "подорослішати"? А натомість дивитеся в інтернеті відео з котиками і вважаєте їх надзвичайно смішними?
Науковці, що вивчають мозок, дійшли висновку, що люди не стають повністю "дорослими", доки їм не виповниться щонайменше 30 років.
Науковці вважають, що люди стають повністю дорослими вже після 30-ти років

Згідно з чинним британським - так само, як і українським, - законодавством, людина офіційно стає дорослою, коли досягає 18-річного віку.

Проте вчені, які вивчають мозок і нервову систему, кажуть, що вік, коли ми стаємо "дорослим", не є однаковим для всіх, йдеться у матеріалі BBC.

Дослідження показують, що у 18 років у людей в мозку все ще відбуваються зміни, які можуть вплинути на їхню поведінку і роблять їх більш схильними до розвитку психічних розладів.

Професор Пітер Джонс з Кембриджського університету каже: "Насправді ми говоримо про те, що визначення конкретного моменту, коли ви з дитини стаєте дорослим, виглядає дедалі абсурднішим. Це набагато складніший перехід, який відбувається протягом трьох десятиліть".

Він додає: "Мені здається, що системи - освіти, охорони здоров'я та юридична - спрощують собі життя, впроваджуючи такі визначення".

Коли ви досягнете 18 років, ви можете голосувати, купувати алкоголь, брати іпотеку - а також відповідати за свої вчинки як дорослий, якщо раптом потрапите у халепу з поліцією.

Попри це, професор Джонс вважає, що досвідчені судді у кримінальних справах розуміють різницю між 19-річним підсудним і "запеклим злочинцем", якому далеко за 30-ть.

"Я думаю, що система пристосовується до того, що ховається в усіх на очах - що людям не подобається (думка про - Ред.) гусінь, що перетворюється на метелика", - каже він.

"Не існує дитинства - а потім одразу дорослого життя. Люди проходять певний шлях, по певній траєкторії", - додає науковець.

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19 03 2019 17:36
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