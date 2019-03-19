Науковці вважають, що люди стають повністю дорослими вже після 30-ти років
Згідно з чинним британським - так само, як і українським, - законодавством, людина офіційно стає дорослою, коли досягає 18-річного віку.
Проте вчені, які вивчають мозок і нервову систему, кажуть, що вік, коли ми стаємо "дорослим", не є однаковим для всіх, йдеться у матеріалі BBC.
Дослідження показують, що у 18 років у людей в мозку все ще відбуваються зміни, які можуть вплинути на їхню поведінку і роблять їх більш схильними до розвитку психічних розладів.
Професор Пітер Джонс з Кембриджського університету каже: "Насправді ми говоримо про те, що визначення конкретного моменту, коли ви з дитини стаєте дорослим, виглядає дедалі абсурднішим. Це набагато складніший перехід, який відбувається протягом трьох десятиліть".
Він додає: "Мені здається, що системи - освіти, охорони здоров'я та юридична - спрощують собі життя, впроваджуючи такі визначення".
Коли ви досягнете 18 років, ви можете голосувати, купувати алкоголь, брати іпотеку - а також відповідати за свої вчинки як дорослий, якщо раптом потрапите у халепу з поліцією.
Попри це, професор Джонс вважає, що досвідчені судді у кримінальних справах розуміють різницю між 19-річним підсудним і "запеклим злочинцем", якому далеко за 30-ть.
"Я думаю, що система пристосовується до того, що ховається в усіх на очах - що людям не подобається (думка про - Ред.) гусінь, що перетворюється на метелика", - каже він.
"Не існує дитинства - а потім одразу дорослого життя. Люди проходять певний шлях, по певній траєкторії", - додає науковець.
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