Науковці знайшли перше свідчення того, що динозаври могли подорожувати через океан

Міжнародна група дослідників виявила в Африці останки виду динозавра, що з'явився в нинішній Північній Америці.

Оскільки Африканський континент на той час був островом, вони називають єдиний можливий шлях, яким динозавр міг там опинитися - через океан, повідомляє "Громадське".

Своє дослідження науковці опублікували у виданні Cretaceous Research.

Ідеться про вид, який належить родині гадрозаврів - травоїдних динозаврів. Через характерний сплющений ніс їх також називають качконосими динозаврами. Вони могли сягати 15 метрів у довжину; утім, знайдений динозавр, кажуть дослідники, був за розміром як поні.

Художнє відтворення представників роду гадрозаврів. Науковці знайшли перше підтвердження того, що динозаври (саме цього виду) могли подорожувати через океан

Фото: Charles R. Right / Wikimedia Commons

Гадрозаври з'явилися й жили на території сучасної Північної Америки, після чого поширилися в Азії (тоді ці частини світу були сполучені суходолом) та Європі. Африка на той час була фактично величезним островом і сухопутного маршруту до неї не існувало.

втім, дослідники під керівництвом Ніколаса Лонґрича з Університету Бата (Велика Британія) виявили рештки гадрозавра в шахті в Марокко. Знахідка датується 65 мільйонами років тому; Лонґрич порівнює її з виявленням кенгуру в Шотландії.

На думку британського науковця та його колег, єдиний шлях, яким цей динозавр міг дістатися до Африки - морський. Знайденого гадрозавра вони назвали Ajnabia odysseus: перше слово з арабської перекладається як "іноземець", а друге відсилає до Одіссея.

Як саме Ajnabia odysseus перетнув океан - незрозуміло. Лонґрич пояснює, що в гаплозаврів були довгі хвости й сильні ноги, а тому вони цілком могли самотужки переплисти океан, або ж їх віднесло з одного континенту на інший на подобі плоту.

Випадки, коли тварини перетинали океан, дуже рідкісні, але вони все ж трапляються в історії. Приміром, колись ураганами ігуан віднесло з одних Карибських островів на інші, а черепаха із Сейшел проплила сотні кілометрів в Індійському океані й опинилася в Африці.

Нагадаємо, що скелет тиранозавра Стена продали за рекордні $31,8 млн.