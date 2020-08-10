Скелет тиранозавра Стена продали за рекордні $31,8 млн.

Його решти вважаються одними з найкраще збережених

Рештки тиранозавра на ім'я Стен, яким понад 67 мільйонів років, продали на аукціоні Christie's у Нью-Йорку за рекордні 31,8 мільйона доларів.

Початкова ціна експонату була 6 - 8 мільйонів доларів, але учасники інтернет-аукціону почали пропонувати більше, повідомляє "Громадське".

Тиранозавр Стен Фото: Christie's

Виграшна ставка становила 27,5 мільйонів доларів, але через комісію та інші додаткові витрати остаточна ціна склала 31,8 мільйона доларів. Ім'я нового власника Стена не розголошують.

Ціна за цей скелет значно перевищила попередній рекорд - у 1997 році тиранозавра Сью продали за 8,4 мільйона доларів.

Скелет тиранозавра Стена раніше показували у Музеї природної історії ім. Філда у Чикаго. Куди тепер відправлять рештки - невідомо. Експерти побоюються, що скелет можуть заховати у приватній колекції.

У нового власника Стена також з'являються певні права інтелектуальної власності, але йому забороняється робити копії тиранозавра та продавати їх в інтернеті.

Трохи більше про самого Стена

Його рештки знайшли у 1987 році у Південній Дакоті. А назвали тиранозавра на честь першовідкривача - палеонтолога-любителя Стена Сакрісона.

Рештки Стена вважають одними з найкраще збережених зразків тиранозаврів. Скелет складається зі 188 кісток, які відкопали приблизно на 16 метрів нижче крейдяно-палеогенової межі. Пошкодження скелету свідчать про те, що за життя тиранозавр часто бився.

Стен був хижаком, полював у ночі та міг витримувати далекі відстану. Науковці кажуть, що у нього було 58 зубів, які могли наскрізь розчавити плоть і кістки жертви.

Череп зберігся чи не найкраще, кажуть вчені. Археологи знайшли окремі частини черепа, які ретельно підготували та реконструювали.

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