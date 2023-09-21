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ПОЛІТИКА

Науседа на Генасамблеї ООН: росія готується до війни, а не до миру

21 вересня 2023, 13:03
Науседа на Генасамблеї ООН: росія готується до війни, а не до миру
джерело president.gov.ua
Литовський лідер висловив занепокоєння тим, що росія офіційно оголосила про вихід із Договору про звичайні збройні сили в Європі.

Президент Литви Гітанас Науседа виступив на Генеральній асамблеї ООН. Тут він наголосив на викликах, з якими стикається весь світ: зміна клімату, бідність. Однак він зосередився переважно на війні росії в Україні та загрозі, яку вона становить для всього світу. 

Про це повідомляє LRT.

Литовський лідер висловив занепокоєння тим, що росія офіційно оголосила про вихід із Договору про звичайні збройні сили в Європі.

"Це означає, що рф готується до ще масштабніших військових дій, а не до миру", – переконаний Науседа.

За його словами, міжнародне співтовариство має чинити сильніший тиск на росію, щоб вона припинила свої навмисні напади на українське цивільне населення та цивільну інфраструктуру.

"Безпрецедентна екологічна катастрофа, спричинена руйнуванням Каховської дамби, не повинна повторитися в нових, ще більш небезпечних формах", – додав президент Литви.

Він закликав зупинити агресивну війну рф негайним, повним і беззастережним виведенням військ і техніки з території України в міжнародно визнаних кордонах 1991 року.

Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель виступив на Радбезі ООН, де звернувся до Китаю із закликом вплинути на росію, щоб вона припинила війну проти України.

війнаЛитварф тероризмнауседа

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